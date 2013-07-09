به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کمرسانت روسیه نوشت احتمال دارد "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا سفر خود به این کشور در ماه سپتامبر را لغو کند. این روزنامه دلیل این اقدام اوباما را عدم همکاری مسکو در تحویل دادن افشاگر جاسوسی اطلاعاتی واشنگتن عنوان کرده است.

این در حالی است که روسیه تا کنون درخواست های آمریکا برای دستگیری کارمند سابق سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی (سیا) را رد کرده است. بر اساس این گزارش در صورتی که اسنودن تا روز پنجم سپتامبر که نشست سران کشورهای گروه 20 در روسیه برگزار می شود، همچنان در این کشور باشد، اوباما از حضور در این نشست خودداری می کند.

در همین حال دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد برنامه اوباما برای سفر به این کشور تغییری نکرده است. همچنین سفیر آمریکا در مسکو ضمن رد این خبر، از سفر اوباما به مسکو ابراز خوشحالی کرد.