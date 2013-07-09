به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی رئیس حزب الموتمر در گفتگو با الشرق الاوسط چاپ لندن خشونت های اخیر در مصر را محکوم و اعلام کرد که ارتش از همه حمایت خواهد کرد.

وی درباره دوره انتقالی در مصر گفت: جبهه نجات ملی طرح نقشه راه عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح را تایید می کند طرحی که شامل تشکیل دولت مدنی، تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی و کمیته عالی آشتی ملی و سپس برگزاری انتخابات پارلمانی است.

عمرو موسی اعلام کرد: مدت دوره انتقالی در مصر از طریق گفتگو تعیین خواهد شد و من گمان می کنم بیش از یک سال طول نکشد، اما محمد البرادعی معتقد است این دوره احتمالا دو سال خواهد بود.