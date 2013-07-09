به گزارش خبرنگار مهر، حسن تفتیان در حاشیه مراسم استقبال وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سطح فنی این مسابقات مطلوب بود ولی شرایط جوی و بی نظمی هایی که در برگزاری رقابت ها به وجود می آمد باعث شد مسائل فنی نیز تحت الشعاع قرار گیرد.

دوومیدانی کار تربتی با بیان اینکه با وجود حضور ورزشکاران رده اول آسیا شرایط برگزاری بازی ها در سطح قهرمانی آسیا نبود ادامه داد: متاسفانه دوندگان تیم ملی در این رقابت ها با بدشانسی مواجه شدند و مصدومیت و انجام چند خطا در حین رقابت ها باعث شد نتایج دلخواه خود را به دست نیاوریم.

وی افزود: به نظر من اعضای تیم ملی ایران در این مسابقات تنها 10 درصد توان واقعی خود را به نمایش گذاشتند.

تفتیان با اشاره به مصدومیتش در این دوره از مسابقات اظهار داشت: مصدومیتی که در ناحیه ران پا برایم بوجود آمد مانع از ادامه کارم در مسابقات قهرمانی آسیا شد.

وی با بیان اینکه پس از طی دوره های اولیه درمان و فیزیوتراپی در حال حاضر وضعیت تقریبا مساعدی دارم افزود: پس از بهبودی نسبی، تمرینات خود را برای حضور در ترکیب تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی روسیه که ماه آینده برگزار خواهد شد، آغاز کند.

حسن تفتیان دوومیدانی کار تربتی نخستین ورزشکار ایرانی حاضر در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان توانست، ضمن شکستن رکورد دو صد متر ایران نخستین دو و میدانی کار ایرانی لقب بگیرد که به مسابقات کلاس a قهرمانی جهان که مرداد ماه در روسیه برگزار می شود راه یابد.