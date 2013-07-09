به گزارش خبرنگار مهر،غلامعلی حبیبی منش صبح سه شنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال و توسعه کشاورزی استان با حضور معاون استاندار بوشهر در گناوه گفت: ميزان تعهد شغل در شهرستان گناوه در سال گذشته 4هزار و 342 نفر بوده كه با تحقق 72 درصدی آن بیش از 3هزار نفرآن تحقق يافته است.

فرماندار گناوه با بیان اینکه تسهیلات اعتباری در بخش مشاغل خانگی دو برابر شده، گفت: سال گذشته 67میلیارد ریال تسهیلات اعتباری در بخش اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی به گناوه اختصاص یافت که با افزایش2 برابری آن متقاضیان این مشاغل افزایش یافت.

وی گفت: امسال نیز بیش از 297میلیارد ریال تسهیلات در بخش مشاغل خانگی و اشتغالزایی آماده ابلاغ است که لازم است سازمانها و ادارات ذیربط طرح‌های اسشتغالزایی به متقاضیان معرفی کنند.

حبیبی منش افزود: امسال تعهد اشتغال در گناوه 2هزار و 345 نفر اعلام شده است که با توجه به ظرفیت‌های اشتغالزایی پیش بینی می‌شود در نیمه امسال این میزان اشتغال محقق شود.

فرماندار گناوه افزود: درسالي كه رهبرمعظم انقلاب به عنوان سال حماسه سياسي حماسه اقتصادي نامگذاري كردند، حماسه سياسي آن آبرومندانه و شايسته ازسوي امت غيور وهميشه درصحنه محقق شد و اكنون نوبت مسوولان است كه در تحقق حماسه اقتصادي مجدانه بكوشند.

