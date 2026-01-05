حیدریه: مرحله نخست اعتبارات مشاغل خانگی در شهرستان گناوه توزیع شد

حیدر حیدریه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبارات مشاغل خانگی در مرحله نخست، در راستای حمایت از توسعه کسبوکارهای خرد، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی متقاضیان واجد شرایط، مطابق با ضوابط و سهمیههای ابلاغی بهطور کامل در شهرستان توزیع شده است.
وی افزود: در این مرحله، متقاضیان پس از بررسی و تأیید مدارک و طرحهای ارائهشده، به بانکهای عامل معرفی شدهاند و فرآیند پرداخت تسهیلات با همکاری شبکه بانکی در حال انجام است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه با تأکید بر اهمیت نقش مشاغل خانگی در رونق اقتصادی و معیشت خانوارها تصریح کرد: حمایت عملی از فعالان این حوزه و تسریع در روند پرداخت تسهیلات از اولویتهای اصلی این اداره به شمار میرود.
حیدریه ابراز امیدواری کرد: با تخصیص مراحل بعدی اعتبارات مشاغل خانگی، زمینه اشتغال افراد بیشتری در شهرستان گناوه فراهم شده و شاهد توسعه پایدار فعالیتهای اقتصادی خرد در سطح شهرستان باشیم.
