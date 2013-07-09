به گزارش خبرگزاری مهر، «نقطه اوج» کاری است از گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما که به مناسبت ماه مبارک رمضان به روی آنتن این شبکه می رود.

این برنامه در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای با در نظر گرفتن محتوای معارفی، سعی کرده است در هر قسمت به موضوعات خاصی مرتبط با دیدگاه دوری از گناه، فضایی متنوع و دیدنی برای نوجوانان ایجاد کند.

نقطه اوج به صورت بخشهای مختلف و دیدنی طراحی شده که شامل قسمتهای، تیتراژ، صحبت مجری برنامه، مهمان غائب، مهمان ویژه برنامه مانند(حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن راستگو، دکتر سلیمانی،حجت‌الاسلام والمسلمین رجالی تهرانی، حجت الاسلام والمسلمین کلباسی و ...) احکام، مستند رمضان (گزارشات مستند گونه از حال‌و‌هوای رمضان در شهرها مختلف) مستند درباره زندگی نخبه‌های قرآنی و قصه‌های قرآنی با کارشناسی حجت الاسلام سیدمحمد‌جواد بهشتی می باشد.

این برنامه با اجرای محمد خاکساری، لادن سمیعیان و محسن قره شیخلو و تهیه‌کنندگی مهدی حاصلی ایام ماه مبارک رمضان، مهمان خانه‌های مخاطبان نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.

نقطه اوج از چهارشنبه 19 تیرماه مصادف با اول رمضان ساعت 15 از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

همچنین شبکه قرآن و معارف سیما به مناسبت روز عفاف و حجاب برنامه هایی را تدارک دیده است که به شرح ذیل می باشد: 19 تیر ویژه‌نامه حجاب و عفاف کاری از گروه چند رسانه‌ا‌ی، 19 و 20 تیر‌ماه خانه محبت کاری از گروه اجتماعی و مستند ( با محوریت موضوع حجاب و عفاف)20 و 21 تیر، مستند حریم( با محوریت بیداری اسلامی و زنان مسلمان)20 و 21 تیر عروة‌الوثقی (برنامه احکام محور با بیان احکان شرعی حجاب و عفاف)

همچنین در روز 21 تیرماه، برنامه‌هایی از قبیل برهان ( به صورت پرسش و پاسخ دینی) چشم (نقد شبکه های معاند و ضددینی و پاسخ به شبهات آنان با موضوع حجاب و عفاف) ملکوت سخن (مسابقه مشاعره دینی با حضور بانوان)، آفاق (با حضور مهمان برنامه که بانوی نخبه قرآنی می‌باشد.)

«نسیم اجابت» عنوان ویژه برنامه سحرگاهی است که به همت گروه معارف و سیره اهل بیت (ع) تهیه و تولید شده و قرار است در این ماه به صورت زنده و مستقیم همه روزه از ساعت 2:30 بامداد به مدت 150 دقیقه به روی آنتن برود .

این برنامه ضمن دعوت از قاریان بین المللی، پیرغلامان و مداحان اهل بیت(ع) در استودیو و گفتگو با آنها، با پخش بخشهایی از قبیل: مناجات، ادعیه، سخنرانی آیت‌الله ناصری، آیتم‌های زیارت از شهرهای مذهبی ازجمله مشهد، قم، شیراز، نجف و کربلا و همچنین میان برنامه "من امروز متولد می شوم" که اختصاص به زندگینامه شهدا دارد، میهمان سحرگاهی مخاطبین این شبکه خواهد بود .

تهیه کننده نسیم اجابت محمدرضا ماندگاران و اجرای آن برعهده سید‌کمال هاشم‌زاده است.