به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مجموعه عکس‌های تاریخ تمدن جهان در لبنان با نام هلیوپولیس، روز گذشته دوشنبه هفدهم تیرماه با حضور صادق خرازی دیپلمات ارشد و کلکسیونر آثار هنری، افتخار حسین عارف رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، سید احمد محیط طباطبایی منتقد و پژوهشگر هنر و معماری و چهره‌های فرهنگی و هنری در فرهنگسرای ابن سینا افتتاح شد.

این مجموعه عکس‌، گلچین عکس‌هایی از تاریخی‌ترین نقطه جهان (بعلبک و بیبلوس) است که برای دومین بار توسط معصومه جوادی‌نسب عکاس ایرانی در لبنان تهیه شده و مورد تقدیر وزیر فرهنگ لبنان قرار گرفته است.

این نمایشگاه عکس در گالری ابن سینا تا پایان این هفته دائر است.

در این مراسم هدیه سفارت لبنان با حضور غلامعلی حداد عادل به حجت الله نصرتی رئیس فرهنگسرای ابن سینا و همچنین به عکاس این مجموعه اهدا شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از مجموعه عکس‌ها و تهیه کتاب به گالری ابن سینا واقع در شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، فرهنگسرای ابن سینا مراجعه کنند.

این آثار قبلا در موزه هنرهای معاصر فلسطین هم به نمایش درآمده بود.