به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "دزدان خیابان جردن" به کارگردانی وحید اسلامی توسط موسسه قرن جدید به شبکه نمایش خانگی آمد.

در این فیلم بازیگرانی چون رضا شفیعی جم، فتحعلی اویسی، ارژنگ امیرفضلی، حمید گودرزی، حدیث فولادوند و آرام جعفری از جمله بازیگران این فیلم هستند. "دزدان خیابان جردن" برداشتی آزاد از فیلم کمدی "دردسرهای بهشت" ساخته ارنست لوبیک است و قصه دو دزد خرده پا به نام سامی و هوشنگ را به تصویر می کشد که قصد سرقت از یک گاو صندوق را در خیابان جردن دارند و وقایع طبق پیش بینی آنها جلو نمی رود....

همچنین فیلم سینمایی "این جا آخر دنیاست" به کارگردانی شراره یوسف‌نیا و ابراهیم بخشی نیز به زودی وارد شبکه نمایش خانگی می شود. در این فیلم بازیگرانی چون الناز شاکردوست، امید متقی، الهه سلطان آبادی، محمدرضا زحمتکش، بیتا راستگو، مژگان مینایی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی "اینجا آخر دنیاست" یکی از نخستین فیلم های موج جدید ژانر وحشت در سینمای ایران است که هشت سال پیش ساخته شد اما همان موقع گرفتار ممیزی شد و سرانجام مجوز اکران را دریافت کرد.

این فیلم داستان گلرخ دختری 22 ساله و دانشجو است که بعد از فوت تنها برادرش سعید، تنها فرزند خانواده شده با رفتن به کلاس های انجمن روحی سعی در ارتباط با روح برادرش دارد که در این بین روح های سرگردان دیگری هر از گاهی به سراغش آمده و باعث ترس وی می شوند.