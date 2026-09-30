مارک روته: ناتو فعالیتی علیه ایران ندارد؛ پوتین آماده صلح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون یورو نیوز، مارک روته دبیرکل ناتو امروز چهارشنبه با ادامه سیاست روسیه هراسانه این ائتلاف نظامی ادعا کرد: اگر روس‌ها قصد حمله به هر یک از اعضای ائتلاف را داشته باشند، ما آماده‌ ایم و از وجب‌ به‌ وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد.

دبیرکل ناتو در این خصوص مدعی شد: هیچ تهدید فوری‌ متوجه قلمرو ائتلاف نیست و ما در دفاع از خود تردید نخواهیم کرد. روس‌ ها شهرهای اوکراین را هدف قرار می‌ دهند و ما در تلاشیم تا حدامکان موشک‌ های رهگیر به اوکراین تحویل دهیم. اوکراین در وضعیت نظامی بهتری قرار دارد و عمق خاک روسیه را هدف قرار می‌دهد.

وی در ادامه سیاست های خصمانه محور غربی- عبری علیه تهران بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ادعا کرد: توانمندی‌ های هسته‌ای ایران تهدیدی برای اروپا محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور آمریکا در از بین بردن آن‌ ها موفق عمل کرده است! این ائتلاف در خصوص ایران فعالیتی ندارد، زیرا این کشور خارج از حوزه عملیاتی ناتو قرار می‌ گیرد؛ تمرکز ما بر اروپا و اقیانوس اطلس شمالی است.

مارک روته ادعاکرد: اروپا باید قادر به مقابله با حوثی‌ ها (ارتش و مبارزان یمنی) در دریای سرخ باشد. کشورهای اروپایی بر اهمیت احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ اتفاق نظر دارند و برخی از آن‌ ها در مأموریت‌ های پنهانی در این منطقه مشارکت می‌کنند. این ائتلاف همان‌طور که از اروپا محافظت می‌کند، برای حفاظت از ایالات متحده و کانادا نیز تلاش می‌کند.

روته ادعا کرد: تنها کسی که قادر به متوقف کردن جنگ اوکراین است، رئیس‌جمهور آمریکا است. ما امیدواریم که برای پایان دادن به درگیری در اوکراین بتوان به راه‌ حلی از طریق مذاکره دست یافت، اما به نظر می‌رسد پوتین آماده صلح نیست.