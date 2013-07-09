به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمي نژاد اظهار کرد: عمليات كشت محصولات تابستانه از اواخر خرداد شروع و تا نيمه هاي مرداد ماه ادامه داشته و در سال 92 پيش بيني مي‌شود كه بيش از 283 هزار و 500 هكتار از اراضي استان به زير كشت محصولات تابستانه برود.



قاسمي نژاد اظهار کرد: محصولاتي كه به زير كشت تابستانه مي‌رود شامل ذرت در سطح 107 هزار و 570 هكتار، برنج در سطح 78 هزار و 520 هكتار، سورگم در سطح شش هزار و 225 هكتار، لوبيا در سطح 23 هزار هكتار، ماش در سطح 12 هزار و 880 هكتار، كنجد در سطح 17 هزار و 569 هكتار، سويا در سطح 900 هكتار، يونجه در سطح پنج هزار و 543 هكتار و سبزي و صيفي جات در سطح 35 هزار و 171 هكتار است.



وي با بيان اينكه بيشترين سطح كشت محصولات تابستانه امسال به دو محصول ذرت و برنج اختصاص دارد، تصريح کرد: سطح كاشت محصولات تابستانه سال 92 نسبت به سال قبل حدود 10 درصد رشد داشته است.



معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به اقدامات انجام شده در خصوص كشت تابستانه اشاره کرد و گفت: تامين نهاده هاي مورد نياز شامل بذزها، كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات و ماشين آلات مورد نياز، برنامه ريزي در جهت تامين تسهيلات بانكي مورد نياز و انجام بيمه اين محصولات در دست پيگيري است.



وي افزود: كشت محصولات تابستانه استان تقريبا در تمامي شهرستانهاي استان صورت مي پذيرد اما در شمال و شرق از تنوع بيشتري برخوردار است.

