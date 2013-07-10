ثبت مجدد 10 پرونده آثار تاریخی خارج شده از فهرست میراث ملی / حضور کارشناسان میراث در جلسات دیوان عدالت

آتوسا مومنی به خبرنگار مهر گفت: قصد داریم تا ده پرونده آثار تاریخی از میان 35 اثر تاریخی که به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شده اند را دوباره به این فهرست برگردانیم. از این تعداد اکنون دو پرونده دوباره ثبت ملی شد.

وی گفت: اگر به یاد داشته باشم این ده پرونده آثار تاریخی در فاصله سالهای از سال 84 تا 87 از فهرست خارج شده بودند. اما نام این اماکن تاریخی را اعلام نمی کنیم تا موجب نگرانی مردم درباره حفظ میراث فرهنگی نشویم.

مومنی درباره اینکه چرا فهرست 35 اثر تاریخی خارج شده از فهرست میراث ملی اعلام عمومی نمی شود گفت: ما در میراث فرهنگی پشتوانه بزرگی به نام مردم را داریم آنها مهمترین حامیان میراث فرهنگی نه تنها در ایران بلکه در جهان هستند. بنابراین تا آنجا که امکان دارد می خواهیم درباره میراث فرهنگی تشویش اذهان عمومی ایجاد نشود و اتفاقاتی از جمله خروج آثار از فهرست میراث ملی دل مردم را نلرزاند چون آنها نگران میراث فرهنگی می شوند. با این حال تلاش می کنیم تا بسیاری از آنها را دوباره ثبت کنیم چون قانون اجازه داده اثری که از ثبت خارج شد را دوباره بررسی کرده و در صورت لزوم، آن را به فهرست برگردانیم. پس اگر اکنون نام آثار خارج شده را بیان نمی کنیم به این دلیل است که فرصتی برای ثبت دوباره آنها داشته باشیم.

وی ادامه داد: قانون تکلیف کرده در صورتی که مالک با ثبت دوباره آن اثر تاریخی مخالفت کند، دوباره پرونده رسیدگی شود و در صورتی که این اعتراض وارد نباشد و شورای سیاستگذاری وجاهت و لزوم ثبت آن را تشخیص دهد، مجدد فرایند ثبت طی می شود. نمی توانیم نظاره گر خروج آثار از فهرست میراث ملی باشیم. ما را در میراث فرهنگی گذاشته اند تا در برابر حفاظت از میراث فرهنگی مسئول باشیم.

معاون میراث فرهنگی گفت: با صحبتهایی که با روسای شعبات دیوان عدالت اداری کرده ایم قرار شده در جلساتی که منجر به رای حکم خروج آثار تاریخی می شود، کارشناسان ما نیز حضور پیدا کنند. چون آنها مدعی هستند ما فرایند را نمی دانیم.

مومنی درباره دلایل برخی از مردم برای خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی گفت: یکی از دلایل عمده این اتفاقات، تورم است به خصوص در تهران. چون ملک به صورت سرسام آوری گران می شود و وقتی مالک خانه تاریخی خود را با ملک دیگری با همان متراژ مقایسه می کند، متاسفانه تنها به جنبه مادی و تفاوت قیمت آن فکر می کند.

وی افزود: اگر سازمان میراث فرهنگی بسته های حمایتی خود را از مالکان آثار تاریخی تقویت کند و تغییر کاربری در شان اثر را بوجود بیاورد و یا فرصت های خاص برای آنها ایجاد کند تا مالک به بهترین شکل ممکن از ملکش بهره ببرد، به طور حتم در نگه داشتن میراث ملی کوشاتر می شوند. پیش از این، خانه تاریخی دائی جان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای میخچی در رشت، خانه عامری های تهران و .... با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شده اند.