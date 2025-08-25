۹۰ زن از غرق شدن در دریای مازندران نجات یافتند

نقی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی عملیات‌های این هیئت در طول تابستان، ۴۹۹ نفر از غرق‌شدگان سواحل استان نجات یافتند که ۹۰ نفر از آنها زنان بودند.

وی افزود: همچنین ۱۱ نفر در بخش خصوصی و طرح‌های تابستانی غرق شده بودند که تیم‌های نجات موفق شدند جان آن‌ها را نجات دهند. بیشترین موارد غرق‌شدگی به ترتیب در شهرستان‌های بابلسر، چالوس و ساری رخ داده است.

کریمیان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در سواحل گفت: حضور ناجیان غریق، استفاده از علائم هشداردهنده و رعایت قوانین شنا می‌تواند به‌طور قابل توجهی از حوادث و غرق‌شدگی جلوگیری کند.

وی همچنین از مردم و گردشگران خواست تا در طول فصل تابستان با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، به کاهش حوادث در سواحل کمک کنند.

به گزارش مهر، هیئت نجات و غواصی مازندران در سال جاری، ۳۳ طرح سالم‌سازی دریا و سواحل را در شهرستان‌های مختلف استان اجرا کرده است. این طرح‌ها شامل ایمن‌سازی نقاط شنا، آموزش شناگران، حضور مستمر ناجیان غریق و نصب علائم هشداردهنده است که به‌طور متوسط موجب کاهش حوادث و افزایش ایمنی در سواحل شده است.‌