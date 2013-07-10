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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۲

دو خبر از والیبال؛

اعلام زمان نشست خبری ولاسکو و هینن/ بلیت بازی دوم جمعه شب فروش می‌رود

اعلام زمان نشست خبری ولاسکو و هینن/ بلیت بازی دوم جمعه شب فروش می‌رود

جلسه فنی و نشست سرمربیان تیم‌های ملی والیبال ایران و آلمان روز پنج‌شنبه 19 تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و آلمان روزهای جمعه و شنبه 21 و 22 تیرماه در چارچوب هفته هفتم لیگ جهانی والیبال در سالن  12 هزار نفری آزادی تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.

بر این اساس جلسه فنی دیدار ایران و آلمان و نشست خبری خولیو ولاسکو و "ویتال هینن" سرمربیان دو تیم ساعت 17:30 دقیقه روز پنجشنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.

همچنین به گزارش سایت فدراسیون والیبال فروش اینترنتی بلیت بازی دوم تیم ملی والیبال ایران برابر آلمان از ساعت 24 روز جمعه 21 تیرماه آغاز می‌شود. علاقمندان به تماشای این بازی می‌توانند با مراجعه با سایت فدراسیون والیبال نسبت به خریداری اقدام کنند. قیمت بلیت بازی تیم‌های والیبال ایران و آلمان 50 هزار ریال است.

بلیت‌های بازی نخست این دو تیم، ظرف مدت سه ساعت از طریق اینترنت به فروش رسید.

کد مطلب 2094001

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