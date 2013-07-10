به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه « گفتهای بیگفتمان»، گزینگویههایی از عارفان و سالکانی است که به زبان اشارت، از ژرفترین لایههای حقیقت سخن گفتهاند. از اینرو گردآورنده این گزینگویهها هیچ توضیح و تفسیر اضافی به کلام سالکان و عارفان نیفزوده تا از اعجاز کلام و اعجاب معنا و اختصاری که در گفتار هست، کاسته نشود، زیرا به گفته نویسنده، «هر افزودهای بر این گفتههای نیفروخته، حراج کردن معنا و به تاراج بردن راز نهفته در آن است.
«گفتهای بیگفتمان از عارفان و سالکان» در پنج فصل آمده است. عنوان فصل اول «گزینگفتهای ناگفتنی از شیخ حسن خرقانی» و فصل دوم «گزینگفتهای نایافتنی از خواجه عبدالله انصاری» است. در فصل سوم «گزینگفتهای بیگفتمان از عارفان و سالکان» و در چهارمین فصل «گزین گفتهایث پایانی از شیخ ابورجاء خمرکی» آمده و فصل پنجم که آخرین بخش از کتاب است با «گزین گفتهای نیایشی» پایان مییابد. در پایان نیز منابع و ماخذ براساس عنوان کتاب و نویسنده آمده است.
«گفتهای بیگفتمان از عارفان و سالکان» گزینش و گردآوری عبدالعظیم کریمی از سوی انتشارات صابرین در 2000 نسخه و به قیمت 3700 تومان منتشر شده است.
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