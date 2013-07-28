وقتی نه تنبیه کارساز است و نه تشویق

به گزارش خبرنگار مهر، الفی کهن در کتاب «نه تنبیه نه تشویق»، تکیه به روانشناسی پاداش و تنبیه را به چالش میطلبد و استفاده از پاداش را در خانه، مدرسه و محل کار زیر سئوال میبرد. این کتاب والدین، معلمان و مدیران را متقاعد میکند که تلاش برای کنترل غیرمستقیم دیگران از طریق تشویق و پاداش، ظاهرا در کوتاه مدت جواب میدهد، اما در نهایت روش موفقی نیست و زیانهای ماندگار برجای میگذارد.
نویسنده کتاب «نه تنبیه نه تشویق» با استناد به پژوهشهای متعدد نشان میدهد که وقتی افراد با مشوقهایی مانند پول، رتبه، نمره و امثال آن تشویق میشوند، عملا کار نازلتری ارائه میکنند. برنامههایی که برای تغییر رفتار افراد به کار برده میشوند نیز در درازمدت موثر نیستند و تنها فرمانبرداری موقت ایجاد میکنند.
از دیدگاه کهن، تمجید و تحسین نیز رشوهای کلامی است که کودکان را به جلب تایید بزرگسالان وابسته میکند. پاداش و تنبیه دو روی یک سکهاند؛ سکهای که ارزش چندانی ندارد. به اعتقاد نویسنده، ما به راهکارهایی نیازمندیم که ما را از کنترل دیگران بینیاز کند.
کتاب «نه تنبیه نه تشویق»، 12 فصل را دربرمیگیرد که 6 فصل نخست آن، مباحث اصلی در مخالفت با رفتارگرایی کاربردی را مطرح میکند. بخش دوم کتاب، تاثیر منفی پاداش و راهحلهای جایگزین آن را در ارتباط با عملکرد کارمندان، یادگیری دانشآموزان و رفتار کودکان در محیط خانه را به طور جداگانه بررسی میکند.
«نه تنبیه نه تشویق» نوشته الفی کهن با ترجمه اکرم کرمی از سوی انتشارات صابرین در 2000 نسخه و به قیمت 11500 تومان منتشر شده است.
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