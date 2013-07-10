برخورد با حرمت شکنان ماه مبارك رمضان در استان مرکزی

سرهنگ احمد عباسي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبريك بمناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ماه نزول قرآن و ماه خود سازي و استقامت وآرزوي توفيق در انجام فرائض و قبول طاعات مومنين تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تظاهر به روزه خواري با متخلفين بشدت برابر قانون رفتار خواهد شد.



وی بر خودداری از تظاهر به روزه خواری در اماکن عمومی تاکید کرد و اظهارداشت: به منظور رعايت شعائر اسلامي خصوصأ حرمت ماه مبارك رمضان، افراد جدأ از تظاهر به روزه خواري در اماكن عمومي خودداري کنند.



سرهنگ عباسی افزود: تمامي اماكن پذيرائي و پزنده كه به نوعي در آن مواد خوراكي و آشاميدني (به استثناي نانوايان)به مشتريان عرضه مي نمايند در طول وقت شرعي از اذان صبح تا مغرب مجاز به فعاليت نمي باشند مگر در موارد خاص كه قبلأ مي بايست مجوز لازمه را از اداره نظارت بر اماكن عمومي دريافت كنند.



وی افزود: اماكن پذيرائي مي توانند مواد خوراكي و آشاميدني خود را بصورت عمده اي يا خرده فروشي بدون هر گونه طبخي در اختيار مراجعين قرار دهند.



وي در پايان عنوان داشت: شهروندان در صورت هر گونه تخلف مراتب را با شماره تلفن هاي 110 و 2222079و 2436242 اداره نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي اعلام نمايند.