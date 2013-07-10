به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان در طرح تشدید بازرسی از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی که به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان انجام شد که متوجه تقلب متصدی و کارگران در دستکاری تاریخ تولید و انقضای مواد پروتئینی فرآوری شده، نظیر سوسیس و کالباس در حدود 200کیلوگرم شدند که مراتب بلا فاصله صورتجلسه ومواد مورد اشاره توقیف شد و ضمنا موضوع به دادستان منعکس و پس از هماهنگی لازم محل مورد نظر پلمپ شد.

بلافاصله به همه بازرسین ابلاغ شد که در بازرسی‌ها دقت لازم را به عمل آورده و در صورت مشاهده هر گونه مواد غذایی به ویژه سوسیس و کالباس فاقد تاریخ یا با تاریخ مخدوش برابر مقررات اقدام قانونی لازم به عمل آورند.

کرسی آزاد اندیشی مهدویت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

کرسی آزاد اندیشی مهدویت با حضور هیئت علمی دانشگاه های استان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، پیام نورو دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در سالن کنفرانس ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، حجت الاسلام دکتر جعفری به عنوان مدرس به بحث در زمینه مهدویت پرداخت.

این نشست در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد که در نوبت صبح به توضیح مفهوم شرایط ظهور و تفاوت آن با علایم ظهور، تبیین اهمیت بحث از شرایط ظهور و پردازش تفصیلی شرایط ظهور پرداخته شد.

در نوبت عصر نیز به بحث در زمینه های علایم ظهور و آسیب شناسی مهدویت پرداخته شد.

انعقاد تفاهم نامه همكاري اداره کل استاندارد با دانشگاه خليج فارس بوشهر

تفاهم نامه همكاري بين اداره كل استاندارد بوشهر و دانشگاه خليج فارس بوشهر به منظور گسترش همكاري هاي علمي، آموزشي، پژوهشي، صنعتي و استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي يكديگر به امضا رسيد.

همكاري و مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي، تدوين استانداردهاي پژوهش محور، حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي با موضوع استاندارد، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و سخنراني هاي علمي مشترك در زمينه هاي مختلف علمي، گسترش شبكه شاعا و راه اندازي آزمايشگاه هاي مورد نياز و شركت اعضاي تفاهم نامه در كميته هاي علمي و پژوهشي مشترك در راستای پيشبرد نيازهاي صنعتي استان از ديگر موارد مطرح شده در اين تفاهم نامه است.

رمضان بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است

فرماندار تنگستان در کمیته امور بانوان شهرستان تنگستان گفت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است که در این ماه باید برنامه‌ریزی مدونی صورت گیرد.پایه اصلی خانواره را زنان تشکیل می دهد و روح عاطفی و بزرگ زنان در پرورش اندیشۀ فرزندان از جایگاه والایی برخوردار است.

احمد جعفری نسب افزود: خانواده ستون های یک جامعه است که هرچه این ستون مستحکم تر باشد آن جامعه پایدارتر و در رسیدن به اهداف خود موفقتر خواهد بود.

وی گفت: جامعه ای که در آن بانوان با حفظ حجاب ظاهر می شوند آن جامعه با آرامش و امنیت روحی بیشتری می تواند به سوی سعادت و کمال حرکت کند.

جعفری نسب ادامه داد: حجاب از ارزش های فطری است که رعایت آن شخصیت انسان را تضمین می کند و از این رو اسلام رعایت حجاب را مورد تاکید قرار داده است.

فرماندار تنگستان افزود:عفاف و حجاب تحکیم بخش بنیان خانواده است و در این باره امروز شاهد هجمه های شدیدی از سوی بد اندیشان و کج باوران جهانی هستیم.

