پنجمین کرسی مناظره مهدویت در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین کرسی مناظره با محوریت «تشریح شرایط و زمینههای ظهور» در مجتمع فرهنگی عینالقضات همدان برگزار شد.
در این نشست علمی که با حضور مربیان پرورشی، پژوهشگران و فعالان آموزشی مهدویت تشکیل شد، خانم شعبانلو کارشناس مذهبی، به تبیین ویژگیهای یاران آخرالزمان، ضرورت آمادگی عمومی برای ظهور و روشهای جذب جوانان به دورههای آموزشی امامشناسی پرداخت.
وی بر طراحی دورههای متنوع و جذاب آموزشی مهدویت با تمرکز بر نسل نوجوان تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از ادعیه روزانه و مفاهیم مربوط به حضرت حجت (عج) از ابتداییترین ابزارهای شناخت امام عصر است.
به گفته مسئولان مؤسسه مشکات، تاکنون پنج نشست مناظرهای در حوزه مهدویت بهمنظور ارتقای پژوهشهای میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی و تقویت مباحث امامشناسی برگزار شده است. کرسی آینده نیز در ۲۲ آبانماه برگزار خواهد شد.
محورهای نشست علمی شامل ضرورت حضور نخبگان اجتماعی و استادان حوزه و دانشگاه در آموزش مفاهیم مهدویت، بررسی روشهای انتقال مفاهیم امامشناسی به کودکان و نوجوانان، راهکارهای ایجاد گروههای آموزشی مهدویت در مناطق شهری و روستایی، بررسی شبهات مرتبط با غیبت و ظهور، تحلیل فتنه صهیونیسم و افزایش منجیخواهی در تحولات غرب آسیا و همچنین لزوم محتواسازی مهدوی در فضای مجازی بود.
