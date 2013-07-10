پناهیان میهمان برنامه یک شب نورانی در نمایشگاه قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی میرزاجانی مدیر بخش محافل و مراسم نمایشگاه قرآن ضمن بیان مطلب فوق افزود: برنامه "یک شب نورانی در نمایشگاه قرآنی" از شب دوم ماه مبارک رمضان تا پایان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هر شب از ساعت 22 الی 24 برگزار می شود.
وی ادامه داد: این برنامه با حضور و اجرای اساتید، قاریان، حافظان و گروه های تواشیح همراه بوده و در ادامه حجت الاسلام و المسلمین پناهیان سخنرانی خواهد کرد.
محمدتقی میرزاجانی یادآور شد: این برنامه در سنوات گذشته با استقبال بازدیدکنندگان همراه بوده است و راس ساعت در حیاط شرقی مصلی (روبروی نمازخانه) برگزار می گردد.
اجرای مسابقه قرآنی با حضور یکی از مجریان صاحب نام رسانه ملی از دیگر بخش های این برنامه است.
نظر شما