پناهیان میهمان برنامه یک شب نورانی در نمایشگاه قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی میرزاجانی مدیر بخش محافل و مراسم نمایشگاه قرآن ضمن بیان مطلب فوق افزود: برنامه "یک شب نورانی در نمایشگاه قرآنی" از شب دوم ماه مبارک رمضان تا پایان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هر شب از ساعت 22 الی 24 برگزار می شود.

وی ادامه داد: این برنامه با حضور و اجرای اساتید، قاریان، حافظان و گروه های تواشیح همراه بوده و در ادامه حجت الاسلام و المسلمین پناهیان سخنرانی خواهد کرد.

محمدتقی میرزاجانی یادآور شد: این برنامه در سنوات گذشته با استقبال بازدیدکنندگان همراه بوده است و راس ساعت در حیاط شرقی مصلی (روبروی نمازخانه) برگزار می گردد.

اجرای مسابقه قرآنی با حضور یکی از مجریان صاحب نام رسانه ملی از دیگر بخش های این برنامه است.