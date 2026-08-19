به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز چهارشنبه در نشست با معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور، دانشگاهها را یکی از مهمترین مراکز تربیت نیرو برای آینده دانست و اظهار کرد: علمآموزی و تربیت دانشجویان توانمند باید در صدر مأموریتهای دانشگاهها قرار داشته باشد.
وی افزود: آموزشهای دانشگاهی زمانی میتواند اثربخشی بیشتری در جامعه داشته باشد که با نیازهای واقعی بازار کار و تحولات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشد.
استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال دانشآموختگان، بیان کرد: تضمین اشتغال و فراهم کردن زمینه ورود فارغالتحصیلان به بازار کار باید به یکی از دغدغههای مهم نظام آموزش عالی تبدیل شود.
امامی یگانه اظهار کرد: باید میان تعداد و نوع فارغالتحصیلان و نیازهای بازار کار سنخیت و تناسب ایجاد شود تا دانشجویان پس از پایان تحصیل بتوانند متناسب با تخصص و مهارت خود وارد عرصه اشتغال شوند.
وی تصریح کرد: دانشگاه باید علاوه بر دانش نظری، مهارتهای مورد نیاز جامعه و بازار کار را نیز در اختیار دانشجویان قرار دهد.
استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای علمی و امیدوارکننده در دانشگاهها گفت: محیط دانشگاه باید پویا، علمی، امیدآفرین و دارای نشاط و مشارکت اجتماعی باشد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیامنور کشور هم در این دیدار با بیان اینکه این دانشگاه در حال حاضر ۴۰۰هزار دانشجو و بیش از ۳هزار عضو هیات علمی دارد، افزود: حرکت بهسمت آموزش مطابق با ذائقه کسبوکار جامعه در اولویت است.
حسین زارع بیان کرد: ۳۲۷ مرکز دانشگاه پیامنور در کل کشور ضمن ارائه خدمات آموزشی، به دانشجویان سایر دانشگاهها هم خدماترسانی میکنند.
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