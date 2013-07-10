پزشکان عمومی هرگز به دنبال انجام رادیولوژی نیستند/ هدف وزارت بهداشت از طرح موضوع

دکتر علی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بنده به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران، به صراحت عنوان می کنم که جامعه پزشکان عمومی کشور هرگز به دنبال این نبوده است که بخواهد در حوزه فعالیت متخصصین رادیولوژی دخالت کند. از این رو، طرح چنین مباحثی فقط می تواند جایگاه پزشکان عمومی را خدشه دار کند.

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی با عنوان این مطلب که بنده در جایگاه مشاور وزیر به هیچ عنوان ذی صلاح نیستم که بخواهم در مورد ابلاغ و یا اجرا شدن چنین طرحی اظهارنظر کنم، تاکید کرد: متاسفانه برخی رسانه ها می خواهند طرح چنین موضوعاتی را از فضای کارشناسی خارج و به سمت جنجالهای رسانه ای بکشانند.

سجادی ادامه داد: در واقع، طرح این موضوع یعنی ورود پزشکان عمومی به حرفه رادیولوژیست ها ارتباطی با خواسته ها و مطالبات جامعه پزشکان عمومی ندارد و هرگز وارد نشده و یا احساس نیاز نمی کنند که بخواهند در چنین فضاهایی وارد شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران عنوان کرد: این دعوای متخصصین زنان و زایمان و رادیولوژیست هاست، که از قدیم بر سر انجام سونوگرافی در مطب متخصصین زنان و زایمان وجود داشته است.

وی، هدف از طرح چنین موضوعی را تامین نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم و جلوگیری از هزینه های اضافی مردم برای کارهای ساده ای همچون سونوگرافی و رادیولوژی معمولی دانست و گفت: در واقع، وزارت بهداشت می خواست با آموزش پزشکان غیر رادیولوژیست، این قبیل کارهای ضروری در همان مناطق محروم و کم برخوردار انجام شود.

سجادی با عنوان این مطلب که دوستان انجمن رادیولوژی هم حرفهایی برای خودشان دارند که باید آنها را شنید، افزود: این قبیل مسائل باید در حوزه خودش مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. اینکه بخواهیم جایگاه متزلزل پزشکان عمومی را بیش از این تضعیف کنیم، فقط به ضرر مردم خواهد بود.

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی با اشاره به قبول این موضوع از سوی دوستان رادیولوژیست که نباید به پزشکان عمومی تهمت و افترا زد، گفت: برخی تیترها، فقط در راستای تضعیف جایگاه پزشکان عمومی است. در حالی که همین پزشکان عمومی، به عنوان پزشکان جامع نگر، می توانند کمک زیادی به مردم بکنند و از هزینه های غیرضرور درمانی جلوگیری کنند. فقط باید، مردم به این باور برسند که پزشکان عمومی، امین و معتمد آنها هستند.

سجادی، موضوع صدور مجوز برای انجام رادیولوژی به دست پزشکان عمومی را که از قول او عنوان شده است، تکذیب کرد و افزود: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد و دوباره تاکید می کنم که پزشکان عمومی به دنبال کارهای رادیولوژی نبوده و نیستند.