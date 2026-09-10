به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های مسکونی ۱۳۸ واحدی و ۳۲ واحدی صاحب‌الامر مهدیشهر، تاکید کرد: «تسهیلات بانکی» گره اصلی تکمیل پروژه‌های مسکن مهدیشهر است.

وی ادامه داد: پروژه ۱۳۸ واحدی صاحب‌الامر که از طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر محسوب می‌شد، در قالب نهضت ملی مسکن مجدداً فعال شده و روند ساخت و تکمیل آن از سر گرفته شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه تاکنون ۳۲ واحد از این پروژه تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است، یادآور شد: سایر واحدها نیز پس از نصب و واگذاری انشعابات، آماده تحویل خواهند شد.

حسینی طباطبایی در این بازدید همچنین مسائل و موانع پروژه‌های انجمن خیرین مسکن‌ساز مهدیشهر را بررسی کرد و توضیح داد: مهم‌ترین مانع به موضوع تأمین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی اختصاص داشت.

وی بر ضرورت پیگیری و رفع این موانع تأکید کرد و افزود: تسریع در فرآیندهای بانکی از عوامل مؤثر در پیشرفت پروژه‌های مسکونی این شهرستان است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار داشت: پروژه ۳۲ واحدی صاحب‌الامر مهدیشهر با پیشرفت فیزیکی ۲۴ درصد در حال اجرا است و ادامه عملیات آن به‌طور ویژه با پیگیری مسائل مالی و بانکی دنبال می‌شود.

حسینی طباطبایی اضافه کرد: بر اساس اعلام انجمن خیرین مسکن ساز مهدیشهر، پروژه‌های مجتمع الغدیر شهمیرزاد، مجتمع ۳۲ واحدی مهدیشهر و پروژه ۴۸ واحدی بهارستان نیز در مرحله دریافت پروانه ساختمانی قرار دارند و پس از صدور پروانه و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.