برداشت گندم در 54 هزار هکتار از اراضی زراعی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عظیمی افزود: تاکنون بالغ بر 207 هزار تن گندم از 54 هزار هکتار از اراضی گندمکاری استان برداشت شده که 162 هزار تن از مزارع گندم آبی و 44 هزار تن از مزارع گندم دیم استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع 60 هزار هکتار از اراضی زراعی گندم مازندران در سال زراعی 92-91، حدود 37 هزار هکتار به گندم آبی اختصاص داشته که کار برداشت آن در هشتم تیرماه امسال به پایان رسید، از برداشت گندم دیم در یش از 75 درصد در مناطق کوهستانی و میان بند تاکنون خبر داد و افزود: متوسط عملکرد گندم آبی استان حدود چهار هزار و 300 کیلوگرم در هکتار و گندم دیم حدود دو هزار و 650 کیلوگرم بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط مناسب زراعی در سالجاری، تولید گندم و جو را مطلوب دانست و تصریح کرد: مبارزه شیمیایی در کمترین سطوح نسبت به سال قبل انجام گرفته که برای کشاورزان و تولیدکنندگان بذر فرصت مناسبی برای تولید بذر در سال زراعی جاری بوده و کیفیت بذور تولیدی موید این موضوع است.

شروع برداشت پياز در اراضي زراعي مياندرود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندرود از آغاز برداشت پياز در بیش از 385 هکتار از اراضي زراعي این شهرستان خبر داد.

سید شبر موسوی افزود: با توجه به شروع برداشت پیاز در سطح بالغ بر 385 هکتار از اراضی پیازکاری شده این شهرستان در سال جاری پیش بینی می گردد بیش از 4812 تن محصول پیاز از این اراضی برداشت شود.

وی کیفیت مناسب و خاصیت انبار داری را از مزایای پیاز تولیدی این منطقه اعلام داشت که به مدت طولانی قابل نگهداری در انبار می‌باشد.

برگزاری 25 دوره جلسه توجیهی زراعت برنج

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان از برگزاری 25 دوره جلسه توجیهی و 19 کارگاه آموزشی زراعت برنج در استان مازندران خبر داد.

مرتضی مس شناس افزود: در راستای زراعت برنج تا 15 تیر ماه سال جاری، 25 دوره جلسه توجیهی، 19 کارگاه آموزشی، 7 مورد اجرای پروژه (F.F.S) مدرسه در مزرعه، 2 دوره آموزش مهارتی، یک مورد سایت تولیدی الگویی ترویجی و یک مورد اجرای سایت P.T.D در سطح استان برگزار شد.

وی، توزیع 2 مورد نشریه آموزشی و ترویجی، ارسال 4 مورد پیامک، تولید 3 مورد برنامه رادیویی را از دیگر فعالیت های این سازمان در راستای زراعت برنج در استان برشمرد.

مبارزه با بلاست برگ در اراضی شالیزاری مازندران

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با بلاست برگ در سطح 19 هزار هکتار، مبارزه بیولوژیک علیه نسل اول کرم ساقه خوار در بیش از 30 هزار هکتار و نسل دوم کرم ساقه خوار در سطح 38 هزار هکتار در اراضی شالیزاری استان مازندران خبر داد.

حسن عنایتی اظهار داشت: با اعلام ظهور خوشه در اکثر شهرستان های استان و طی هفته جاری، اولین برداشت برنج در چند منطقه مرکزی استان انجام می پذیرد.

وی تصریح کرد: اگر چه شرایط جوی اوایل اردیبهشت ماه و افزایش درجه حرارت موجب ایجاد استرس و تنش خشکی در شالیزارها شده، اما با توجه به بارش های پراکنده و رگباری ماه های خرداد و اوایل تیر در استان، وضعیت سبز شالیزارها مطلوب ارزیابی می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی، ترویجی کشت باقلا در آمل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از برگزاری کارگاه آموزشی، ترویجی کشت باقلا در این شهرستان خبر داد.

سید مرتضی امینی افزود: یکدوره کارگاه آموزشی، ترویجی کشت باقلا و اهمیت این محصول با شرکت بیش از 47 نفر از کشاورزان و بهره برداران، کارشناسان استان و شهرستان و مراکز تابعه و ... در محل مرکز جهاد کشاورزی دشت سر شهرستان آمل برگزار شد.

وی ادامه داد: این کارگاه آموزشی، ترویجی با هماهنگی و همکاری این مدیریت و شرکت بازارگان کالا برگزار و موضوعات مختلفی نظیر کشت محصول باقلا، اهمیت اقتصادی آن و تثبیت ازت خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه دام از ساقه های آن و انواع بیماری های شایع بیولوژیک مربوط به آن و روش های مبارزه و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.