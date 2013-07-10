همایش پیاده روی سالمندان در پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پیشوا پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این همایش در جمع خبرنگاران گفت: این همایش پیاده روی و ورزش سالمندان در راستای ارتقای سلامت سالمندان در شهرستان پیشوا برگزار شده است.

مهدی سامانی افزود: هدف از برگزاری این همایش گردهم آوردن سالمندان در کنار یکدیگر، ایجاد روحیه ای شاداب و بانشاط و روزی به یادماندی و خاطره انگیز برای آنهاست.

وی تصریح کرد: باید با احترام و اکرام با والدین به ویژه در زمان سالمندی و سالخوردگی رفتار کرد و بیان خاطرات گذشته، شنیدن اخبار و بازگو کردن برای دیگران از روشهای تقویت حافظه در این دوران است.

ارائه خدمات مشاوره ای برای به کارگیری تغذیه مناسب در دوره سالمندی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پیشوا با تأکید بر انجام ورزش، تغذیه مناسب برای سالمندان، اضافه کرد: با برنامه ‌ریزی دقیق و منسجم کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پیشوا که برای ارتقای سلامت سالمندان تحت پوشش این مرکز صورت گرفته بود، بعد از انجام تست فشارخون و سلامت برای آنها، اقدام به برگزاری همایش پیاده روی و ورزش همراه با تغذیه سالم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه این همایش ویژه بانوان سالمند تحت پوشش کمیته امداد شهرستان پیشوا بود، افزود: سالمندان حاضر در این برنامه از شرکت ‌کنندگان فعال در کلاسهای آموزش گروهی و فعالیتهای فرهنگی این مرکز بودند که ضمن استفاده از برنامه ‌های شاد و مفرح برگزار شده در این همایش، از خدمات مشاوره برای به کارگیری تغذیه مناسب در دوره سالمندی نیز بهره‌ مند شدند.