واژگوني بيل مكانيكي در بزرگراه امام علي(ع)

به گزارش خبرگزاري مهر، آتش نشاني تهران اعلام كرد در پی تماس کارگران پروژه لوله آب و فاضلاب با سامانه 125 مبنی بر واژگونی بیل مکانیکی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 11:04 امروز آتش نشانان ایستگاه 48 را به محل حادثه در شمال به جنوب بزرگراه امام علی(ع) اعزام کرد.

علیرضاچراغی معاون منطقه دو عملیات گفت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه قسمتی از بزرگراه به علت احداث مسیر لوله های آب و فاضلاب و توسط کارگران این شرکت به عمق 5 متر خاکبرداری شده بود و سست بودن خاک منجر به واژگونی بیل مکانیکی بر روی راننده و محبوس شدن وی شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با بکارگیری تجهیزات امداد و نجات خاک را اطراف بیل را ثابت کرده و از ریزش مجدد آن جلوگیری کرده و با احتیاط کامل راننده گرفتار را از زیر انبوه خاک نجات و تحویل امدادگران اورژانس دادند.

گفتنی است، آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه و ارائه تذکرات ایمنی لازم به دیگران کارگران به ماموریت خود پایان دادند.