  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۹

واژگوني بيل مكانيكي در بزرگراه امام علي(ع)

واژگوني بيل مكانيكي در بزرگراه امام علي(ع)

سستي خاك قسمتي از بزرگراه امام علي موجب واژگوني بيل بزرگ مكانيكي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، آتش نشاني تهران اعلام كرد در پی تماس کارگران پروژه لوله آب و فاضلاب با سامانه 125 مبنی بر واژگونی بیل مکانیکی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 11:04 امروز آتش نشانان ایستگاه 48 را به محل حادثه در شمال به جنوب بزرگراه امام علی(ع) اعزام کرد.

علیرضاچراغی معاون منطقه دو عملیات گفت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه قسمتی از بزرگراه به علت احداث مسیر لوله های آب و فاضلاب و توسط کارگران این شرکت به عمق 5 متر خاکبرداری شده بود و سست بودن خاک منجر به واژگونی بیل مکانیکی بر روی راننده و محبوس شدن وی شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با بکارگیری تجهیزات امداد و نجات خاک را اطراف بیل را ثابت کرده و از ریزش مجدد آن جلوگیری کرده و با احتیاط کامل راننده گرفتار را از زیر انبوه خاک نجات و تحویل امدادگران اورژانس دادند.

گفتنی است، آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه و ارائه تذکرات ایمنی لازم به دیگران کارگران به ماموریت خود پایان دادند.

کد مطلب 2094602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه