به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده در آیین افتتاح پروژه‌های آبرسانی روستاهای بخش مرکزی قم که همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار قم، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار قم، جمعی از مدیران استان و مسئولان بخش برگزار شد، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بخش مرکزی قم در حوزه تأمین و توزیع آب با مسائل و محدودیت‌هایی مواجه بوده است.



وی با اشاره به روند اجرای طرح‌های زیرساختی در این بخش افزود: از حدود دو سال گذشته روند اجرای پروژه‌های مرتبط با تأمین آب و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در بخش مرکزی شتاب بیشتری گرفته و مجموعه‌ای از طرح‌ها با هدف کاهش مشکلات موجود و ارتقای وضعیت شبکه‌های آب روستایی به اجرا درآمده است.



نظرزاده ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها حاصل همکاری و مشارکت مجموعه‌های مختلف بوده و بسیج سازندگی، امور عشایری، شرکت شهرک‌های صنعتی، نیروهای مسلح، دولت و خیرین در پیشبرد طرح‌های آبرسانی بخش مرکزی قم نقش داشته‌اند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم بیان کرد: در نتیجه این همکاری‌ها، بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز روستاهای بخش مرکزی توسعه یافته و طرح‌های مختلفی در زمینه تأمین آب، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و اصلاح شبکه به بهره‌برداری رسیده است.



طرح‌های آبرسانی برای هفت روستا اجرا شد



وی گفت: یکی از طرح‌های اجراشده برای تأمین آب هفت روستای کاج، محمدآباد، صیدآباد، مشک‌آباد، علی‌آباد کورگل، باقرآباد و جعفرآباد به اجرا درآمد که در قالب آن یک حلقه چاه حفر و تجهیز شده است.



نظرزاده افزود: حفر و تجهیز این چاه با هدف تقویت ظرفیت تأمین آب این مجموعه روستایی انجام شده و در کنار سایر اقدامات زیرساختی، بخشی از نیازهای آبی این مناطق را پوشش می‌دهد.



وی همچنین به پروژه آبرسانی به هفت روستای دیگر بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: برای روستاهای خیرآباد، فیض‌آباد، قوجه‌داغی، قاشقابلاغ، غلام‌بلاغی، چشمه پلنگی و شاهجرد، مجموعه‌ای از عملیات عمرانی و تأسیساتی اجرا شده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: در این طرح ۴۰ هزار متر خط انتقال آب احداث شده و پنج باب مخزن با مجموع ظرفیت ۲ هزار و ۲۵۰ مترمکعب نیز به بهره‌برداری رسیده است.



نظرزاده خاطرنشان کرد: ایجاد دو باب ایستگاه پمپاژ و اجرای ۱۲ هزار متر شبکه توزیع آب از دیگر بخش‌های این پروژه بوده که در مجموع به تقویت زیرساخت آبرسانی این هفت روستا کمک کرده است.



اصلاح شبکه آب پنج روستا انجام شد



وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در پنج روستای دیگر بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: در روستاهای قمرود، مؤمن‌آباد، سراجه، دولت‌آباد آقا و نواران نیز پروژه‌های اصلاح شبکه و خطوط انتقال آب اجرا شده است.



نظرزاده افزود: در قالب این طرح‌ها سه هزار متر از شبکه‌های آب اصلاح و چهار هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال نیز اجرا شده است تا بخشی از مشکلات موجود در شبکه آبرسانی این روستاها برطرف شود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده در مجموع پروژه‌های افتتاح‌شده اظهار کرد: این طرح‌ها مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با تأمین آب، انتقال، ذخیره‌سازی، پمپاژ، توسعه شبکه توزیع و اصلاح خطوط موجود را دربر می‌گیرد.



وی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای پروژه‌های آبرسانی بخش مرکزی را بیش از هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه اجرای طرح‌های عمرانی، ارزش روز پروژه‌های اجراشده در این بخش بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.



تأمین آب روستاها با مدیریت مصرف همراه شود



نظرزاده با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف آب گفت: منابع آبی بخش مرکزی قم محدود است و تأمین آب مورد نیاز روستاها با توجه به گستردگی مناطق روستایی، فعالیت‌های کشاورزی و حضور سایر مصرف‌کنندگان، نیازمند همراهی مردم و رعایت الگوی مصرف است.



وی از ساکنان روستاهای بخش مرکزی خواست در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و ادامه داد: مدیریت صحیح مصرف می‌تواند در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به پایداری بیشتر شبکه آبرسانی و استفاده مناسب‌تر از منابع موجود کمک کند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین درباره افت فشارهای مقطعی آب در برخی ساعات اظهار کرد: بخشی از این مسائل همچنان در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای رفع مشکلات شبکه در دستور کار قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان قم ضمن عذرخواهی از مردم بابت افت فشارهای مقطعی، تلاش می‌کند مشکلات موجود در شبکه آبرسانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کند و شرایط مناسب‌تری برای تأمین و توزیع آب در مناطق روستایی فراهم شود.