به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جمع اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با اشاره به همزمانی این دیدار با ایام سالگرد کوی دانشگاه تهران، یادآور شد: واقعه 18 تیر 78 بسیار دردناک بود و جامعه دانشگاهی کشور عزادار شد.

وی افزود: واقعه 18 تیر نشان داد هزینه حضور خودسرها در عرصه سیاسی کشور، به چه میزان ‌می‌تواند خسارت بار باشد.هزینه‌ای که هیچ یک از عقلای نظام ، اعتقادی به آن نداشتند.اگر با خودسرها برخورد می شد در تیر ماه 88 شاهد حضور نیروهای لباس شخصی در کوی دانشگاه تهران نبودیم.

وی ادامه داد: اگر در حادثه کوی دانشگاه با تدبیر ،آرامش و اعتدال با اتفاقات برخورد می‌شد،‌ هیچ گاه ادبیات رویارویی دانشجو با حاکمیت وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه وظیفه انجمن اسلامی دانشجویان است که عملکرد سی سال گذشته جنبش دانشجویی را آسیب‌شناسی و بررسی کند، خاطرنشان کرد: اگر مسائل دانشگاه حل شود، به طریق اولی سایر مسائل کشور نیز قابل حل است. در انتخابات ریاست جمهوری هم تا زمانی‌که دانشگاه ها فعال نشدند، جامعه فعال نشد. بنابراین نباید نقش دانشگاه‌ها و دانشجویان را در خلق حماسه سیاسی و پیروزی منتخب ملت نادیده گرفت.

عارف تصریح کرد: احیا و تقویت و حمایت جنبش اصیل دانشجویی در دانشگاه‌ها بسیار مهم است. اکنون فضا تغییر کرده است ،باید دانشجویان در این فضای جدید محور فعالیت باشند البته نباید سطح توقعات را بالا برد.بهتر است واقع‌نگر و صبور باشیم و در عین حال به دولت منتحب برای اداره بهتر کشور کمک کنیم.

وی خطاب به دانشجویان گفت: شما مسئولیت سنگینی به عهده دارید و دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه تهران می‌تواند مطالبات مردم را پی‌گیری کند .انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بعنوان اصیل ترین تشکل دانشجویی می‌تواند پی‌گیر مطالبات دانشگاهیان باشد.

عارف تاکید کرد:دانشگاه را باید به دانشگاهیان بازگرداند و انجمن‌های اسلامی باید دوباره در دانشگاه‌ها احیا و فعال شوند. این اقدامات فقط با عبرت گرفتن از گذشته و نگاهی رو به جلو انجام خواهد شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به شکل گیری احزاب در ایران اشاره کرد و با بیان اینکه باید تحلیل و آسیب شناسی کرد که چرا هیچ حزبی در ایران فراگیر نشده است،اظهار داشت: اگر قرار باشد حزبی ایجاد شد نباید قائم به فرد یا گروهی محدود باشد.نسل‌های سوم و چهارم باید محور فعالیت حزبی باشند با این رویکرد موافق تشکیل حزب فراگیر هستم.