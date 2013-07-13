برخی بازیکنان دیگر انرژی نداشتند/ قهرمانی در آسیا هم سخت شد

به گزاری خبرگزاری مهر، خولیو ولاسکو در نشست خبری بعد از بازی با آلمان که جمعه شب با پیروزی 3 بر صفر ژرمن ها به پایان رسید افزود: در بازی امروز در همه پست ها مشکل داشتیم. برخی بازیکنان دیگر انرژی نداشتند. ما در تمام بازی های می توانیم چیزی یاد بگیریم. هر چند نتیجه آن بازی با توقعات ما همخوانی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه تیم ملی مدتی تمرینات خود را تعطیل خواهد کرد، گفت: برنامه بعدی حضور در مسابقات قهرمانی آسیاست. اما کار سختی در قهرمانی آسیا داریم، از یک سو تیم هایی همچون کره جنوبی، چین ، استرالیا و ژاپن در فکر شکست تیم ایران به عنوان قهرمان دوره قبل و همچنین پدیده لیگ جهانی هستند و با تمام توان به مصاف ایران خواهند آمد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: بازی های آینده آسیایی برای ایران متفاوت با دوره قبل است. ذهنیت بازیکنان ایران نیز مشکل خواهد داشت زیرا آنان تیم های همچون ایتالیا، صربستان، آلمان و کوبا را شکست دادند و در بازی های آسیایی با غرور بازی خواهند کرد که همین موضوع مشکل اصلی ایران خواهد شد.

وی در باره شکست در برابر آلمان در بازی دوم خاطر نشان کرد: دهنیت باخت و برد، احساسی است که نباید به راحتی از آن گذشت. ایران می توانست در بازی دوم با آلمان هم پیروز شود اما از نظر روانی آماده پیروزی نبود. من این پیروزی را به تیم آلمان تبریک می گویم.

تیم ملی والیبال ایران با پذیرش شکست در بازی دوم برابر آلمان به کار خود در لیگ جهانی والیبال پایان داد که پنج پیروزی و پنج شکست ره آورد این تیم بود.