۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۹:۵۱

مراقبت از علی معلم در ICU/ حال عمومی چهره ماندگار شعر و ادب خوب است

علی معلم استاد پیشکسوت عرصه شعر انقلاب و شعر آئینی که دو روز پیش دچار عارضه مغزی شده بود، همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهدای تجریش در تهران بستری است، اما همسرش می‌گوید که پزشکان آثار این ضایعه را برطرف شده می‌دانند.

همسر علی معلم، استاد پیشکسوت عرصه شعر انقلاب درباره وضعیت فعلی وی به خبرنگار مهر گفت: حال عمومی آقای معلم خوب است، ولی همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان شهدای تجریش، تحت نظر است.

به گفته وی، معلم دو روز پیش دچار عارضه مغزی شده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است.

همسر علی معلم در عین حال یادآور شد: حال عمومی آقای معلم خوب است و پزشکان گفته‌اند که خطر رفع شده و به احتمال زیاد به زودی بهبودی خود را بازخواهد یافت.

استاد علی معلم دامغانی، شاعر پیشکسوت عرصه شعر انقلاب و شعر آئینی و چهره ماندگار شعر و ادب فارسی در سال 1380 و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است و هم اکنون شصت و دومین تابستان عمرش را سپری می‌کند.

بر اساس این گزارش قرار است سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 10:30 امروز یکشنبه از این شاعر بزرگ و پیشکسوت کشور در بیمارستان شهدای تجریش عیادت کند.

آخرین وضعیت جسمی استاد معلم متعاقباً به اطلاع کاربران مهر خواهد رسید.

