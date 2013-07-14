مراقبت از علی معلم در ICU/ حال عمومی چهره ماندگار شعر و ادب خوب است

همسر علی معلم، استاد پیشکسوت عرصه شعر انقلاب درباره وضعیت فعلی وی به خبرنگار مهر گفت: حال عمومی آقای معلم خوب است، ولی همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان شهدای تجریش، تحت نظر است.

به گفته وی، معلم دو روز پیش دچار عارضه مغزی شده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است.

همسر علی معلم در عین حال یادآور شد: حال عمومی آقای معلم خوب است و پزشکان گفته‌اند که خطر رفع شده و به احتمال زیاد به زودی بهبودی خود را بازخواهد یافت.

استاد علی معلم دامغانی، شاعر پیشکسوت عرصه شعر انقلاب و شعر آئینی و چهره ماندگار شعر و ادب فارسی در سال 1380 و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است و هم اکنون شصت و دومین تابستان عمرش را سپری می‌کند.

بر اساس این گزارش قرار است سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 10:30 امروز یکشنبه از این شاعر بزرگ و پیشکسوت کشور در بیمارستان شهدای تجریش عیادت کند.

آخرین وضعیت جسمی استاد معلم متعاقباً به اطلاع کاربران مهر خواهد رسید.