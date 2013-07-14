"شمشه" در آبدانان منطقه نمونه گردشگری شد

به گزازش خبرنگار مهر، یونس احمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این منطقه با توجه به دارا بودن شرایط طبیعی، آثار طبیعی و مکان های مذهبی در منطقه شمشه این منطقه قابلیت تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگری را در استان ایلام دارد.



وی در ادامه تصریح کرد: در سفرهای هیئت دولت به استان ایلام 14 منطقه نمونه گردشگری در استان ایلام مشخص شده است.

وی بیان داشت: این 14 منطقه نمونه گردشگری از جمله منطقه صالح آباد، امام‌زاده سیدعبدالله (ع)، هیانان، مانشت و بانکول، مله پنجاب، سد ایلام، چشمه‌های آبگرم و قیر، منطقه زیارتی مهران، دربند بدره، سد رخـه، تنگ شمشه، شهر تاریخی دره‌شهر، کوران بـزان و سرابلـه است.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام با اشاره به اینکه مطالعات امکان سنجی این مناطق انجام شده است، گفت: در حال حاضر ایجاد زیرساخت‌های گردشگری برخی از این مناطق نیز در حال انجام است.

وی یادآور شد: مناطق نمونه گردشگری استان در کنار شش روستای هدف گردشگری و نیز مرز بین المللی مهران فرصت مناسبی برای حضور سرمایه گذاران در استان است.

این مسئول اضافه کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خود را موظف به توسعه همه‌جانبه استان ایلام می‌داند و در این راه نیز برنامه‌ریزی کرده است.

وی بیان داشت: در مقوله گردشگری تعاریفی مانند مسیرهای گردشگری، محورهای گردشگری و مناطق گردشگری وجود دارد که این دستگاه در این راستا برنامه‌هایی را تدوین و طراحی کرده است.



احمدی تصریح کرد: نقاطی که ظرفیت تبدیل شدن به منطقه گردشگری و جذب گردشگر دارند نیز توسط این دستگاه و کارگروه مربوطه شناسایی شده است.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: در تعریف مناطق گردشگری در مجموع چهار نوع منطقه گردشگری محلی ،استانی، ملی و جهانی وجود دارد.

به گفته وي، براين اساس و با هدف معرفي پتانسيل هاي طبيعي استان ايلام مستندها، بروشورها،کارت پستال ها و دیگر اقلام تبلیغاتی متنوع از جاذبه های طبیعی استان در قالب جدید تهیه خواهد شد تا در معرض دید هموطنان و رسانه های گفتاری ،دیداری ونوشتاری قرار گیرد.



مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان با اشاره به اهميت و نقش پوياي هفته های فرهنگی و گردشگری به عنوان ابزاري مهم برای معرفی و شناساندن پتانسيل هاي طبيعي استانها ، افزود: قرار است اداره کل در هفته فرهنگی و گردشگری و نمایشگاه ها و جشنواره ها در سال 92 بصورت فعال و کارشناسی شرکت کند.