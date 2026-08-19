افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمینلرزه ۴.۲ ریشتری در حوالی گیلانغرب، بلافاصله تیمهای ارزیاب جمعیت هلالاحمر استان برای بررسی وضعیت و ارزیابی خسارات احتمالی به نزدیکترین نقطه به کانون زمینلرزه اعزام شدند.
وی افزود: این زمینلرزه شامگاه چهارشنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۲۱:۰۶ به وقت محلی در حوالی گیلانغرب به وقوع پیوست و تیمهای ارزیاب هلالاحمر مأموریت خود را برای بررسی مناطق تحت تأثیر آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به مشخصات این زمینلرزه گفت: این زلزله ۴.۲ ریشتر بزرگی داشت و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در موقعیت طول جغرافیایی ۴۵.۹۹ و عرض جغرافیایی ۳۴.۰۸ ثبت شده است.
یگانه ادامه داد: کانون زمینلرزه در ۹ کیلومتری گیلانغرب، ۲۴ کیلومتری زرنه در استان ایلام و ۱۰۵ کیلومتری کرمانشاه قرار داشته و این زمینلرزه در برخی شهرستانهای غربی استان کرمانشاه نیز احساس شده است.
وی با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی هلالاحمر خاطرنشان کرد: در پی وقوع این زمینلرزه، پایگاههای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه به حالت آمادهباش عملیاتی درآمدهاند تا در صورت اعلام هرگونه نیاز، امدادرسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: تیمهای ارزیاب پس از بررسی مناطق و دریافت گزارشهای میدانی، وضعیت خسارات احتمالی را اعلام خواهند کرد و جمعیت هلالاحمر تا مشخص شدن کامل شرایط، وضعیت منطقه را بهطور مستمر رصد میکند.
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