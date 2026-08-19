محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای تفریحی و گردشگری شهر خوانسار اظهار کرد: پروژه شاخص مجموعه تفریحی، گردشگری و فرهنگی «چشمهباغ» با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی و تقویت سرانههای تفریحی شهروندان و گردشگران، بهزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۲ هزار مترمربع در محله باباسلطان و بلوار باران طراحی شده و در طراحی آن تلاش شده است از الگوهای پایدار، سازگار با طبیعت و متناسب با هویت و معماری بومی خوانسار استفاده شود.
شهردار خوانسار ادامه داد: بازارچه محلی و فضاهای عرضه محصولات، مجموعههای بازی و هیجان، تفریحات آبی، فضاهای سرگرمی خانوادهمحور، آمفیتئاتر و فضاهای اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از جمله بخشهای پیشبینیشده در این مجموعه است.
جاپلقی تصریح کرد: همچنین مسیرهای پیادهروی، فضاهای استراحت و باغهای موضوعی از دیگر فضاهای این پروژه خواهد بود که میتواند ظرفیت مناسبی برای حضور خانوادهها، شهروندان و گردشگران در شهر خوانسار ایجاد کند.
وی با بیان اینکه توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری یکی از نیازهای مهم شهر خوانسار است، گفت: تلاش شده است مجموعه چشمهباغ ضمن توجه به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه، به فضایی برای ایجاد خاطرات ماندگار برای همشهریان و مسافران تبدیل شود.
شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: این طرح بزرگ در آیندهای نزدیک وارد مرحله اجرا خواهد شد و امیدواریم با اجرای آن، گام مؤثری در مسیر توسعه زیرساختهای گردشگری، فرهنگی و تفریحی شهر برداشته شود.
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