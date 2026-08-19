سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه سانحه رانندگی طی روز چهارشنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۴ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی از جان باختن دو نفر در این حوادث خبر داد و اظهار داشت: برخورد سمند و تریلی کیلومتر ۵۹ محور آرادان به سرخه دو فوتی و دو مصدوم داشته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان به برخورد پژو ۲۰۶ و پژو پارس کیلومتر ۴۳ محور دامغان به فولاد محله اشاره کرد و ادامه داد: این حادثه مصدومیت هفت نفر را رقم زده است.

بزرگی به واژگونی پراید کیلومتر ۱۳۵ محور سبزوار- میامی به عنوان دیگر حادثه مهم یاد کرد و توضیح داد: پنج مصدوم راهی مراکز درمانی شدند.

وی افزود: شهروندان با رعایت سرعت، فاصله طولی، استراحت کافی و قوانین راهنمایی رانندگی سلامت سفر خود و همراهان را تضمین کنند.