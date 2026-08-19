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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

وقوع ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

وقوع ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از وقوع سه سانحه رانندگی در جاده‌های استان خبر داد و گفت: دو نفر در این حادثه جان باختند.

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه سانحه رانندگی طی روز چهارشنبه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۴ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی از جان باختن دو نفر در این حوادث خبر داد و اظهار داشت: برخورد سمند و تریلی کیلومتر ۵۹ محور آرادان به سرخه دو فوتی و دو مصدوم داشته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان به برخورد پژو ۲۰۶ و پژو پارس کیلومتر ۴۳ محور دامغان به فولاد محله اشاره کرد و ادامه داد: این حادثه مصدومیت هفت نفر را رقم زده است.

بزرگی به واژگونی پراید کیلومتر ۱۳۵ محور سبزوار- میامی به عنوان دیگر حادثه مهم یاد کرد و توضیح داد: پنج مصدوم راهی مراکز درمانی شدند.

وی افزود: شهروندان با رعایت سرعت، فاصله طولی، استراحت کافی و قوانین راهنمایی رانندگی سلامت سفر خود و همراهان را تضمین کنند.

کد مطلب 6921822

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