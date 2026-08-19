به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اهمیت حیاتی بخش خصوصی در اقتصاد استان، خطاب به مدیران حاضر اظهار داشت: کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، اعتبار و آبروی اقتصادی استان هستند و ما وظیفه داریم با تمام توان از این ظرفیت عظیم حمایت کنیم.

وی با انتقاد از برخی رویه‌های اداری افزود: دستگاه‌های دولتی باید خدمتگزار واقعی مردم و کارآفرینان باشند؛ اگر مدیری نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات بخش تولید باز کند و نسبت به چالش‌های بانکی و تسهیلاتی صنعتگران بی‌تفاوت است، حضورش در این جایگاه بی معنی است.

استاندار یزد با اشاره به اشتغال‌آفرینی گسترده واحدهای تولیدی تصریح کرد: کارآفرینی که مسئولیت تامین معیشت صدها و هزاران نیروی کار را بر عهده دارد، نباید در راهروهای ادارات دولتی با مانع‌تراشی و درهای بسته مواجه شود.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع اشاره کرد و گفت: به خوبی آگاهیم که این ناترازی‌ها چه فشار سنگینی بر بدنه تولید و صنعت وارد کرده است؛ هرچند این یک چالش ملی است، اما مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود را برای مدیریت شرایط و کاهش آسیب‌ها به کار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی، بر لزوم حضور قدرتمند و هدفمند استان در رویدادهای بین‌المللی از جمله همایش همکاری‌های اقتصادی یزد و آفریقا تاکید کرد.

وی همچنین به اهمیت درک متقابل دستگاه قضا از شرایط پیچیده تولید اشاره کرد و یادآور شد: برای جلوگیری از صدور آرایی که ممکن است به توقف چرخ تولید منجر شود، نیازمند برگزاری نشست‌های تخصصی با مجموعه قضایی استان هستیم.

استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: قضات محترم پیش از صدور احکام مرتبط با فعالان اقتصادی، در فضایی تعاملی، مستندات و دغدغه‌های کارآفرینان را بشنوند تا تصمیمات با درک کامل از شرایط جنگ اقتصادی و الزامات حفظ اشتغال اتخاذ شود.