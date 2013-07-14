نسبت ناروا به همسر برای بخشیدن مهریه

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ حسینی در این باره اظهار داشت: مردی در شیراز که قصد طلاق دادن همسرش را داشت و مدتی در تلاش بود وی را بدون دریافت مهریه راضی کند در پی شکست های مکرر در رسیدن به هدفش و در نیتی شوم تصمیم گرفت با تغییر اطلاعات کامپیوتر شخصی همسرش، وی را به رابطه نامشروع با اشخاصی در محل زندگیش متهم کند.

وی افزود: زن 22 ساله ساکن شیراز بود، با ارائه شکایتی از همسرش، درخواست کرد پلیس فتا ادعای کذب همسرش را اثبات کند.

سرهنگ حسینی ادامه داد: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی و پلیسی و با بررسی اطلاعات کامپیوتر شاکی مشخص کردند، تغییر داده ها در چه زمانی صورت گرفته است و با احضار متهم و ارائه شواهد محکم وی به بزه انتسابی خود اقرار کرد.شوهر فریبکار در بازجویی ها مدعی شد پس از اینکه موفق نشدم همسرم را به طلاق بدون دریافت مهریه راضی کنم با دستکاری در خاطرات روزانه در رایانه و ایمیل وی سعی کردم، وی را به روابط نادرستی متهم کنم .