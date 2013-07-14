حملات هوایی آمریکا به وزیرستان پاکستان سه کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شب گذشته منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی بار دیگر صحنه حمله هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا بود. این حملات حوالی ساعت 12 به وقت محلی به منطقه میرعلی واقع در وزیرستان شمالی انجام شده و طی آن پهپادهای آمریکایی با شلیک دو موشک دست کم سه نفر را کشته اند.

بر این اساس، یکی از این موشک ها یک موتورسیکلت حامل دو نفر را هدف قرار داده و موشک دوم به خانه ای که ادعا شده شبه نظامیان در آن بوده اند، اصابت کرده است. این در حالی است که هنوز هویت قربانیان این حملات مشخص نشده است.

گفتنی است در جریان حملات هوایی آمریکا به پاکستان تا کنون صدها غیرنظامی کشته و دهها خانه ویران شده که این امر انتقادهای زیادی را متوجه واشنگتن کرده است.