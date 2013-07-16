سجاد هاشمی آهنگری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حرف و حدیث‌های پیش آمده بعد از عدم شرکت وی در مسابقه فینال ماده 400 متر مسابقه قهرمانی آسیا در پونای هند گفت: قبل از مسابقات من گفتم که در این رقابتها شرکت نمی‌کنم ولی یک روز بعد از مسابقات لیگ داوری زنگ زد و در خصوص مشکلات حرف زدیم که گفت برو تبریز من پیگری خواهم کرد. در تبریز هم من با اسبقیان، مدیرکل تربیت بدنی استان صحبت کردم که او هم گفت سعی می‌کنیم مشکل تو را حل کنیم.

وی افزود: چند روز بعد نیز داوری دوباره زنگ زد و گفت مشکل تو را حل می‌کنم و باید در مسابقات آسیایی شرکت کنم چرا که حضور تیم 4 در 400 متر ایران در این مسابقات بستگی به اعزام من به این رقابتها دارد و به خاطر بچه ها گفتم می‌آیم تا زحمات آنها به هدر نرود. روز شنبه هم به من گفتند به تهران بیایم تا به هند اعزام شویم.

دونده 400 متر ایران ادامه داد: در فرودگاه امام به من گفتند که ترکیب تیم ملی را من، طهماسبی و برادران مرادی تشکیل می‌دهیم که خیلی تعجب کردم چرا که این ترکیب اصلا نمی‌توانست برای مدال مسابقه بدهد. من با این که دچار اسپاسم هم بودم ولی چون مسابقه 4 در 400 متر بود به این رقابتها رفتم ولی زمانی که به هند رسیدیم به یک باره مسئولان تیم گفتند که در 4 در 400 متر انصراف داده‌ایم.

وی تصریح کرد: دیگر کاری نمی‌شد کرد و من هم انصراف ندادم ولی حرفم این بود که نباید اینطوری اعزام می‌شدیم. من در جوانان مدال طلای آسیا را داشتم و در المپیک هم شرکت کردم. دونده عربستانی که رکورد 45.08 را به ثبت رساند را دو بار گرفته بودم و خیلی ناراحت بودم چرا که تمرکزم روی ماده 4 در 400 متر بود ولی مجبور شدم در 400 متر بدوم.

هاشمی آهنگری با اشاره به مسابقات ماده 400 متر گفت: در دور مقدماتی همه چیز راحت بود و به نیمه نهایی رفتم. در نیمه نهایی هم احساس می‌کردم شرایط برزیل برایم تکرار شده است. شب قبل از فینال روی پای چپم یخ گذاشتم و هنگام مسابقه دیدم نمی‌توانم بدوم و کنار کشیدم با این حال باید بگویم که از نتیجه‌ام خیلی راضی هستم. با این شرایط بدنی نمی‌گویم که باید مدال می‌گرفتم ولی از رکورد راضی‌ام.

وی با انتقاد شدید از رئیس فدراسیون گفت: داوری می‌گوید هاشمی با مربی‌اش مشکل دارد ولی هیچ وقت نگفته که مشکل من چه بوده است. مربی‌ام در این مدت تنها یک ماه حقوق دریافت کرده است در حالی که سایر مربیان حقوق خود را به موقع می‌گیرند. نمی‌دانم چرا این مشکلات را برای من ایجاد می‌کنند شاید بچه شهرستان هستم این کارها را می‌کنند.

دونده المپیکی ایران در ادامه یادآور شد: من از این که ارزنده نتیجه نگرفت ناراحت بودم ولی او هم مربی و هم اردوی خارجی داشت. ما حتی اردوی داخلی هم نداریم. ما را اگر به قرقیزستان هم می‌فرستادند خیلی خوب بود. نمی‌گویم که شرایط فدراسیون خوب است ولی اگر بد است باید برای همه بد باشد نه این که تبعیض قایل باشند.

وی با اشاره به بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون اظهار داشت: من شرایط حضور در بازیهای آسیایی و المپیک را دارم که اصلا با قهرمانی آسیا قابل مقایسه نیست. ما سه مدال نقره در پونا گرفتیم ولی همه کسانی که مدال گرفتند هم شاکی هستند. با این وضعیتی که داریم اگر احسان حدادی در بازیهای آسیایی شرکت کند تنها شانس مدال ایران است که صد در صد هم طلا می‌گیرد. خودمان حتی می‌ترسیم در اینچئون شرکت کنیم چرا که با این وضعیت همه اعتبارمان را از دست می‌دهیم. ورزشکار عربستانی در کالیفرنیا با بهترین مربی دنیا تمرین می‌کند ولی ما حتی در داخل کشور هم شرایط اردو نداریم.

هاشمی آهنگری با انتقاد از رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: تنها زمانی که دو ساعت روی پیست می‌دوم فکر می کنم ورزشکار هستم. فدراسیون مدام می‌گوید مشکل داریم. مگر ما گفتیم که آقای داوری رئیس فدراسیون بشود. آقای داوری خودش خواسته رئیس فدارسیون شود و باید این مشکلات را حل کند. من خجالت می‌کشم که بگویم حقوق ماهیانه‌ام 540 هزار تومان است. اگر مدال می‌خواهند باید حمایت کنند.