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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

افشای علت بررسی کاهش حضور نظامی پنتاگون در خلیج فارس

افشای علت بررسی کاهش حضور نظامی پنتاگون در خلیج فارس

واشنگتن پست فاش کرد که وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در خلیج فارس پس از جنگ با ایران است؛ زیرا حملات تهران آسیب‌پذیری پایگاه‌ های واشنگتن در منطقه را آشکار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه آمریکایی واشنگتن پست، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در منطقه خلیج فارس پس از جنگ با ایران است؛ چرا که حملات ایران آسیب‌پذیری پایگاه‌ های اصلی آمریکا در منطقه را آشکار کرد.

بر اساس گزارش این رسانه، گزینه‌ های موجود شامل انتقال نیروهای نظامی تروریست آمریکایی به سمت غرب به نقاطی نظیر اردن، اراضی اشغالی فلسطین یا عربستان سعودی، به جای بازسازی تأسیسات آسیب‌ دیده هستند.

این در حالیست که پیشتر اعلام شد، حملات ایران که به شدت به فعالیت پشتیبانی دریایی بحرین (مرکز اصلی لجستیک نیروی دریایی آمریکا در بحرین) آسیب رساند، نیروی دریایی آمریکا را مجبور کرد تا قطب اصلی لجستیک منطقه‌ای خود را (از بحرین) به دیگو گارسیا منتقل کرده و یک شبکه پشتیبانی نسبتاً کوتاه خلیج فارس را به یک زنجیره تأمین دریایی آسیب‌پذیر ۲۲۰۰ مایلی تبدیل کند.

این وبگاه خبری درباره حمله سهمگین و تلافی جویانه ایران به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین، اضافه کرد: گذر زمان جنگ، عملیات ناوهای هواپیمابر آمریکایی و محاصره دریایی بنادر ایران را حفظ کرد، اما کمبودهای گزارش‌شده در ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن نشان می‌دهد که چگونه تخریب زیرساخت‌ های ساحلی (در پایگاه آمریکایی بحرین توسط ایران) می‌تواند بدون حمله مستقیم به یک ناو هواپیمابر هسته‌ای، به تدریج استقامت رزمی آن را کاهش دهد.

کد مطلب 6920603

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