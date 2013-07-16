کاهش جمعیت زندانیان با اجرای آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری شامگاه گذشته در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین جشن گلریزان در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری جشنهای گلریزان سنت حسنه ای است که باعث می شود از نیازمندان دستگیری شود. تشکیلات ستاد دیه کشور با همکاری خوب خیرین و همچنین کمکهای مالی روسای قوا تلاش می کنند تا محکومین جرایم مالی غیرعمد مانند حوادث رانندگی، مهریه و دیه از زندان آزاد شوند.
وی افزود: از انجا که احکام صادر شده از سوی دادگاهها در هنگام تحمل کیفر به زندانها ارائه می شود این محکومان از همین طریق شناسایی شده و به ستاد دیه کشور معرفی میشوند. پس از شناسایی این افراد از سوی واحدهای اجرای احکام و همچنین زندانها مقدمات آزادی آنها از سوی ستاد دیه کشور مهیا می شود.
بختیاری به سفرهای استانی هیأت دولت اشاره کرد و گفت: در حاشیه سفرهای هیآت دولت نیز شاهد بوده ایم که با کمک دادگستریهای استانها و همچنین گذشت شاکیان تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد می شوند.
در مورد دستاورد دوره وزارت بختیاری از وزیر سوال شد که پاسخ داد: در مدت وزرات بنده تلاش مضاعفی کردم تا در جهت آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد موفق باشم. آزادی این زندانیان دو خانواده را بعضا از مشکلات نجات می دهد و همین موضوع باعث شد تا در دوره وزارت به این موضوع توجه ویژه داشته باشم.
بختیاری همچنین به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که از جانب رئیس قوه قضاییه صادر شد تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم مالی غیرعمد داشت.
وزیر دادگستری به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که از جانب رئیس قوه قضاییه صادر شد تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم مالی غیرعمد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری شامگاه گذشته در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین جشن گلریزان در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری جشنهای گلریزان سنت حسنه ای است که باعث می شود از نیازمندان دستگیری شود. تشکیلات ستاد دیه کشور با همکاری خوب خیرین و همچنین کمکهای مالی روسای قوا تلاش می کنند تا محکومین جرایم مالی غیرعمد مانند حوادث رانندگی، مهریه و دیه از زندان آزاد شوند.
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