کاهش جمعیت زندانیان با اجرای آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری شامگاه گذشته در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین جشن گلریزان در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری جشنهای گلریزان سنت حسنه ای است که باعث می شود از نیازمندان دستگیری شود. تشکیلات ستاد دیه کشور با همکاری خوب خیرین و همچنین کمکهای مالی روسای قوا تلاش می کنند تا محکومین جرایم مالی غیرعمد مانند حوادث رانندگی، مهریه و دیه از زندان آزاد شوند.



وی افزود: از انجا که احکام صادر شده از سوی دادگاهها در هنگام تحمل کیفر به زندانها ارائه می شود این محکومان از همین طریق شناسایی شده و به ستاد دیه کشور معرفی میشوند. پس از شناسایی این افراد از سوی واحدهای اجرای احکام و همچنین زندانها مقدمات آزادی آنها از سوی ستاد دیه کشور مهیا می شود.



بختیاری به سفرهای استانی هیأت دولت اشاره کرد و گفت: در حاشیه سفرهای هیآت دولت نیز شاهد بوده ایم که با کمک دادگستریهای استانها و همچنین گذشت شاکیان تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد می شوند.



در مورد دستاورد دوره وزارت بختیاری از وزیر سوال شد که پاسخ داد: در مدت وزرات بنده تلاش مضاعفی کردم تا در جهت آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد موفق باشم. آزادی این زندانیان دو خانواده را بعضا از مشکلات نجات می دهد و همین موضوع باعث شد تا در دوره وزارت به این موضوع توجه ویژه داشته باشم.



بختیاری همچنین به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که از جانب رئیس قوه قضاییه صادر شد تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم مالی غیرعمد داشت.