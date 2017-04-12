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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۱۹

پسکوف: «اسد» بر اساس قوانین بین‌ المللی، رهبر مشروع سوریه است

پسکوف: «اسد» بر اساس قوانین بین‌ المللی، رهبر مشروع سوریه است

سخنگوی ریاست جمهور روسیه با رد درخواست‌ ها برای فاصله گرفتن از دمشق اعلا کرد که «بشار اسد» بر اساس قوانین بین‌ المللی، رهبر مشروع سوریه و فرمانده کل قوای این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش انگلیسی خبرگزاری سانا، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهور روسیه امروز اعلام کرد که درخواست‌ ها از این کشور برای فاصله گرفتن از «بشار اسد» رئیس‌ جمهور سوریه کوته‌ بینانه و نامعقول است؛ چرا که درخواست کنندگان به لزوم مبارزه علیه تروریسم و حل و فصل سیاسی بحران در سوریه توجهی ندارند.

سخنگوی ریاست جمهور روسیه در این باره گفت: معتقدیم که مطرح کردن سؤال درباره ضرورت فاصله گرفتن از اسد بدون مطرح کردن این چنین اهداف مهمی، کوته‌ بینانه است.

«دیمیتری پسکوف» در ادامه تأکید کرد که اسد از نگاه قوانین بین المللی رهبر مشروع سوریه و نیز فرمانده کل قوای این کشور است که با تروریست‌ های بین‌ المللی مبارزه می‌کند. روسیه نیز به نوبه خود از دمشق در این مبارزه حمایت می‌ کند.

کد مطلب 3951383

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