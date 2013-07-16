آلمان و روسیه جاسوس مبادله می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، زوج جاسوس روسی که با نام های مستعار "آندرئاس" و "هایدرون" به جرم جاسوسی در آلمان به شش و پنج سال زندان محکوم شده اند، به کشورشان بازمی گردند.

"هورست دیتر پوچکه" با اعلام این خبر به روزنامه کامرسانت روسیه گفت این اقدام هر زمانی که مناسب باشد انجام می شود. این زوج جاسوس که بعدها با اسامی "الکساندر" و "الگا" معرفی شدند، از سال 1988 با گذرنامه های اتریشی به آلمان رفته و طی 25 سال در بسیاری از موارد از جمله سپرموشکی شرق اروپا، تغییرات ساختاری ناتو و عملیات این سازمان در افغانستان و لیبی اطلاعات جمع آوری کرده اند.

بر این اساس در زمان دادگاهی شدن این دو نفر، برلین پیشنهاد تبادل جاسوس به مقامات روس داده که این پیشنهاد رد شده است. در آن زمان مسکو در باره اینکه آلمان ها تا چه حد از این زوج اطلاعات به دست آورده اند، مطمئن نبوده است.

با این حال اکنون منابع اطلاعاتی روسیه می گویند عزم مسکو برای بازگرداندن جاسوس هایش از آلمان جدی است. هر چند دستگاه اطلاعاتی برون مرزی روسیه (SWR) این خبر را تایید نکرده، اما یک مقام ارشد امنیتی گفته است مسکو منابع اطلاعاتی خود را به کشور بازمی گرداند.