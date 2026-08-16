به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، اینچه‌برون با ثبت دمای ۴۰ درجه در روز گذشته، گرم‌ترین نقطه استان بود و مینودشت با دمای ۲۱ درجه، خنک‌ترین شهر گلستان گزارش شد.

دمای حداقل گرگان صبح امروز ۲۷ درجه ثبت شده است.

بررسی دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی گلستان نشان می‌دهد دمای صبح امروز در اینچه‌برون ۲۷، بندرگز ۲۸، بندرترکمن ۲۸، علی‌آبادکتول ۲۷، کلاله ۲۴، گنبدکاووس ۲۷، مراوه‌تپه ۲۵، مینودشت ۲۱، هاشم‌آباد ۲۷ و آق‌قلا ۲۸ درجه بوده است.

همچنین دمای صبحگاهی در ایستگاه پارک ملی گلستان ۲۰ درجه ثبت شده که پایین‌ترین دمای گزارش‌شده در میان ایستگاه‌های استان به شمار می‌رود.

مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان این داده‌ها را مربوط به صبح یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده است.