آتش سوزی مرغداری در کاشان مهار شد

روحالله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه حریق در انبار مرغداری در کاشان در ساعت ۱۱:۱۲ امروز به مرکز فرماندهی آتشنشانی اعلام شد که بلافاصله سه تیم عملیاتی از ایستگاههای آتشنشانی کاشان و تیمی از آتشنشانی شهر مشکات به محل حادثه اعزام شدند.
وی ابراز کرد: آتشنشانان پس از رسیدن به محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با اقدام سریع و کنترل آتش، از گسترش حریق به بخشهای دیگر مرغداری جلوگیری کردند.
سخنگوی آتشنشانی کاشان با اشاره به اهمیت سرعت عمل در این حادثه تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این عملیات، جلوگیری از نفوذ دود و سرایت آتش به فضای داخلی محل نگهداری طیور بود که از تلف شدن حیوانات و تحمیل خسارات بیشتر به این واحد جلوگیری کرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنفی و تولیدی گفت: انبارها به دلیل وجود حجم قابل توجهی از مواد و تجهیزات، در صورت بروز حریق میتوانند در مدت کوتاهی با آتش گسترده مواجه شوند؛ بنابراین صاحبان واحدها باید نسبت به ایمنسازی انبارها، حذف مواد و ضایعات قابل اشتعال از اطراف آنها و تأمین خاموشکنندههای مناسب و آمادهبهکار توجه ویژه داشته باشند.
فدائی همچنین از کارفرمایان خواست مسیرهای دسترسی نیروهای آتشنشانی را همواره باز نگه دارند و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق واحد خود را بهصورت دورهای بررسی و آمادهبهکار نگه دارند.
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