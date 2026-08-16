هشدار شدید عضو شورای عالی سیاسی یمن به ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، با هشدار درباره ادامه تحرکات نظامی و تلاشها برای تحمیل معادلات جدید در این کشور اعلام کرد که هرگونه اقدامی در این مسیر با واکنش لازم برای حفاظت از یمن، امنیت و حاکمیت آن مواجه خواهد شد.
بن حبتور با اشاره به ادامه تحرکات عربستان سعودی، این اقدامات را بخشی از روندی تشدیدکننده دانست و گفت: پیش از آن نیز فشارهای اقتصادی و سیاسی و محاصره شدید علیه یمن اعمال شده بود؛ موضوعی که نشان میدهد گزینه تشدید تنش همچنان روی میز است.
وی همچنین درباره تلاش برای انتقال درگیری به داخل یمن از طریق نیروها و گروههای محلی هشدار داد و تاکید کرد: استفاده از این ابزارها، مسئولیت عربستان در قبال پیامدهای چنین اقداماتی را از بین نخواهد برد.
عضو شورای عالی سیاسی یمن تصریح کرد: نمیتوان پذیرفت اراضی یمن به عرصهای باز برای درگیری و رویارویی تبدیل شود، در حالی که خاک و منافع عربستان از پیامدهای این رویارویی در امان بماند.
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