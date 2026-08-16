به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلیزاده بعداز ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به وسعت ۱۶ هزار کیلومترمربعی خوسف افزود: این شهرستان از نظر وسعت، سومین شهرستان استان خراسان جنوبی است و بیش از ۲۸۰ آبادی و روستا دارد که حدود ۷۵ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند.
فرماندار خوسف بیان کرد: پراکندگی جمعیت و فاصله زیاد روستاها از مرکز شهرستان، خدمترسانی را دشوار و هزینه اجرای پروژههای عمرانی را افزایش داده است؛ بهگونهای که فاصله مرکز شهرستان تا برخی روستاها به بیش از ۲۰۰ کیلومتر میرسد.
وی کشاورزی را یکی از پایههای اصلی اشتغال در خوسف دانست و افزود: حدود ۹۰ درصد عناب کشور در خوسف تولید میشود و سطح زیرکشت این محصول در شهرستان حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار است.
قلیزاده با اشاره به ویژگی منحصربهفرد پنبه رنگی خوسف گفت: این محصول در خوسف رنگ خود را حفظ میکند، در حالی که نمونههای مشابه در برخی مناطق پس از مدتی رنگ خود را از دست میدهند.
توسعه گلخانهها و تکمیل زنجیره تولید
فرماندار خوسف از استقرار بزرگترین مجتمع گلخانهای استان در محمدشهر خوسف خبر داد و گفت: این مجتمع بیش از ۵۶ واحد گلخانهای دارد.
قلیزاده افزود: مجتمع گلخانهای ماژان نیز پس از تأمین زیرساخت برق در آستانه راهاندازی قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت دام و طیور شهرستان گفت: خوسف دارای ۶۵ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۲۰۰ قطعه و واحدهای مرغ تخمگذار با ظرفیت ۵۲۸ هزار قطعه است.
فرماندار خوسف ادامه داد: برای تکمیل زنجیره تولید، کشتارگاه صنعتی طیور با سرمایهگذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان راهاندازی شده و حدود ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
بیشترین ذخایر طلای شرق کشور در خوسف
فرماندار خوسف با بیان اینکه در این شهرستان ۱۴ نوع ماده معدنی وجود دارد، گفت: حدود ۲ تا ۳ هزار نفر در معادن شهرستان مشغول به کار هستند و نیروی کار معادن از شهرستانهای مختلف استان نیز جذب میشود.
قلیزاده تأکید کرد: رویکرد ما صرفاً استخراج مواد معدنی نیست، بلکه جلوگیری از خامفروشی، فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش در داخل شهرستان را دنبال میکنیم تا سهم مردم خوسف از ظرفیتهای معدنی افزایش یابد.
وی با اشاره به ظرفیت شهرک صنعتی خوسف گفت: بزرگترین شهرک صنعتی استان از نظر وسعت در خوسف قرار دارد و مساحت آن از حدود ۱۸۰ هکتار در حال توسعه تا ۵۸۰ هکتار است.
فرماندار خوسف با اشاره به ظرفیت شهرستان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: ظرفیت تولید برق خورشیدی خوسف از ۱۵ مگاوات به ۳۰ مگاوات رسیده و در هفته دولت نیز حدود ۱۵ مگاوات به این ظرفیت اضافه خواهد شد.
وی افزود: پیشبینی میشود ظرفیت تولید برق خورشیدی خوسف تا پایان سال به حدود ۵۰ مگاوات برسد، در حالی که مصرف شهرستان حدود ۱۷ تا ۱۸ مگاوات است.
قلیزاده گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایهگذاری خارجی در شهرستان افتتاح شده و توسعه آن تا حدود ۲۰ مگاوات در حال پیگیری است.
فرماندار خوسف از پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی نخستین شهرک نیروگاههای خورشیدی شهرستان خبر داد و گفت: تکمیل این شهرک در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل زیرساختها افتتاح خواهد شد.
رشد چهار برابری گردشگری در خوسف
قلیزاده با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و طبیعی شهرستان اظهار داشت: خوسف دارای ۱۰۷ اثر ثبت ملی است و پس از بیرجند در رتبه دوم استان قرار دارد.
وی آرامگاه ابنحسام، بافت تاریخی خوسف، بافت تاریخی ماژان، ارگ تاریخی شیبانی، روستاهای هدف گردشگری و جاذبههای طبیعی را از ظرفیتهای مهم گردشگری شهرستان برشمرد.
فرماندار خوسف افزود: در حوزه صنایع دستی حدود ۸۰ کارگاه پارچهبافی و پشتیبافی و بیش از ۶۰ کارگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی فعال است و روستای مرتبط با سنگهای قیمتی نیز به ثبت ملی رسیده است.
قلیزاده با اشاره به افتتاح سه اقامتگاه بومگردی در یک سال گذشته گفت: تعداد بازدید گردشگران از خوسف از حدود ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
وی ادامه داد: تعداد اسکان گردشگران از حدود ۴ هزار و ۹۰۰ نفر به ۱۳ هزار و ۳۴۷ نفر، تعداد غرفههای نوروزی از ۱۱ به ۵۷ غرفه، چادرهای عشایری از ۳ به ۱۱ مورد و تعداد جشنهای نوروزی از صفر به ۳۵ جشن افزایش یافته است.
فرماندار خوسف گفت: فروش غرفههای نوروزی نیز از حدود ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۶۰۰ تا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسید و با سفارشهای بعدی، رقم فروش به حدود ۲ میلیارد تومان افزایش یافت.
جذب بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین آب پایدار
وی با اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی و تنش آبی در برخی روستاهای شهرستان بیان کرد: اولویت اصلی خوسف تأمین آب پایدار و آب شرب سالم برای مردم است و در سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای تأمین آب پایدار جذب شد.
قلیزاده افزود: حدود ۱۵۰ کیلومتر از شبکه آب شهرستان نیازمند اصلاح است و با توجه به پراکندگی روستاها، اجرای طرحهای آبرسانی نیازمند اعتبارات قابلتوجهی است.
وی با اشاره به وجود حدود یک هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه در شهرستان گفت: تنها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر از راههای خوسف آسفالته است و نگهداری، مرمت و آسفالت راههای روستایی و عشایری، اعتبار زیادی نیاز دارد.
فرماندار خوسف ادامه داد: قرارداد مرمت و روکش آسفالت ۲۰ کیلومتر از جاده اصلی خوسف منعقد شده و عملیات آن بهزودی اجرا میشود.
وی افزود: با مشارکت معادن و مردم، زیرسازی باند دوم جاده ماژان برای کاهش تصادفات آغاز شده است.
اجرای ۷۷ طرح کشاورزی با سرمایهگذاری ۵۱۵ میلیارد تومان
قلیزاده گفت: در سال گذشته ۲۵ کیلومتر خط انتقال آب اجرا و ۱۵ رشته قنات با اعتبار ۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان احیا شد.
وی افزود: ۷۷ طرح کشاورزی با سرمایهگذاری ۵۱۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که برای ۹۴۹ نفر فرصت شغلی ایجاد کرد.
فرماندار خوسف ادامه داد: ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش به بخش کشاورزی و دامپروری پرداخت شد.
قلیزاده در تشریح اقدامات حوزه مسکن گفت: طرح ۱۱۱ هکتاری موسوم به طرح دکتر شکوهی در خوسف اجرا شده و برای آمادهسازی آن ۱۰۷ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افزود: تاکنون ۴۰۰ قطعه زمین در این طرح واگذار شده که ۱۵۰ قطعه آن به محرومان اختصاص یافته است.
فرماندار خوسف بیان کرد: الحاق ۱۸۶ هکتار زمین دیگر به محدوده شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.
ایجاد ۷۱۹ فرصت شغلی در خوسف
فرماندار خوسف با اشاره به عملکرد شهرستان در حوزه اشتغال اظهار داشت: تعهد خوسف در سامانه رصد اشتغال ۶۵۰ نفر بود که با تلاش دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی، ۷۱۹ فرصت شغلی ایجاد شد.
وی افزود: برای یک هزار و ۲۰۹ طرح اشتغالزا نیز ۱۸۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
قلیزاده با اشاره به اقدامات حوزه سلامت گفت: بخش رادیولوژی بیمارستان بهصورت آزمایشی ۲۴ ساعته فعال شده و بخش دیالیز نیز بهطور کامل تجهیز شده است و پس از اخذ مجوزهای لازم آغاز به کار میکند.
وی افزود: احداث پایگاه اورژانس جادهای با استفاده از مسئولیت اجتماعی یکی از معادن دنبال میشود و ساختمان ستاد شبکه بهداشت شهرستان نیز با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومان در مرحله نازککاری قرار دارد.
فرماندار خوسف درباره بیمارستان این شهرستان گفت: ساختمان بیمارستان تکمیل شده، اما بهرهبرداری کامل آن بهدلیل برخی الزامات اداری و استانداردی هنوز انجام نشده است.
وی ادامه داد: در دو هفته اخیر مجوز تبصره مربوط به بیمارستان اخذ شده و هدفگذاری ما بهرهبرداری کامل از بخشهای بیمارستان تا پایان سال یا سال آینده است.
وی افزود: در مجموع ۱۵ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان برای زیرساختهای ورزشی شهرستان هزینه شده و استخر خوسف نیز پس از رفع مشکلات استاندارد و انجام تعمیرات اساسی با هزینهای حدود ۲ میلیارد تومان دوباره فعال شده است.
قلیزاده با تأکید بر اینکه پروژههای ناقص نباید افتتاح شوند، اظهار داشت: سیاست ما «افتتاح واقعی» است؛ تا زمانی که پروژهای کامل و آماده بهرهبرداری نباشد، افتتاح نمیشود.
وی گفت: از مجموع ۱۶۷ پروژه شهرستان، تنها یک پروژه کلنگزنی شده و بقیه پروژهها به مرحله افتتاح رسیدهاند.
اختصاص ۲۰ میلیارد تومان از مسئولیت اجتماعی معادن
قلیزاده با اشاره به نقش معادن در توسعه زیرساختهای شهرستان بیان کرد: در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی معادن برای مدارس، سرویسهای بهداشتی، خوابگاههای دخترانه، سالن هنرستان، آزمایشگاه مرکزی قلعهزری و خرید کتاب هزینه شد.
وی افزود: هفت میلیارد تومان نیز برای احداث سالن ورزشی در سرچاه اختصاص یافته و مراحل اداری اجرای آن در حال انجام است.
فرماندار خوسف همچنین از نهاییشدن طرح انتقال پساب تصفیهخانه ماژان به معادن خبر داد و گفت: این تصفیهخانه حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت دارد و با اجرای طرح انتقال پساب، از منابع آب شرب برای مصارف صنعتی استفاده نخواهد شد.
قلیزاده از واگذاری زمین و پیگیری مراحل اداری احداث پلیسراه شهرستان خبر داد و گفت: خوسف یکی از شهرستانهایی است که فاقد پلیسراه بوده و امیدواریم عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز شود.
وی با اشاره به حلوفصل مطالبات دیرینه مردم در حوزه مسکن افزود: یکی از مسائل مهم که سالها بلاتکلیف مانده بود، بحث اسناد مالکیت حدود ۳۰۰ واحد مسکونی در شهرک شهید مطهری بود که خوشبختانه پس از ۱۷ تا ۱۸ سال پیگیری مستمر، مشکلات اسنادی این واحدها مرتفع شد.
فرماندار خوسف ادامه داد: برای حدود ۶۰ واحد باقیمانده در این شهرک نیز پیگیریهای لازم جهت تخصیص تسهیلات تکمیل مسکن در حال انجام است تا بار مشکلات این خانوارها نیز کاسته شود.
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