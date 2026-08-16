تحقق ۸ میلیارد ریال «خیرات مهارتی» در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانیفرد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر کیفیسازی آموزش به عنوان اولویت راهبردی این ادارهکل اظهارکرد: با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم و کارآمد، ساماندهی آموزشگاههای آزاد را در صدر برنامههای اجرایی قرار دادهایم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی تصریح کرد: در همین راستا و در اجرای مصوبات هیأت نظارت مرکزی، مجوز فعالیت آموزشگاههای آزادی که فاقد عملکرد بوده و یا استانداردهای لازم را رعایت نمیکردند، ابطال شد تا زمینه برای فعالیت آموزشی آموزشگاههای آزاد پویا و متعهد فراهم شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی با اشاره به تحلیل فعالیتهای سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بخش خدمات با ۸۵ درصد فراوانی، بیشترین سهم را در خوشههای آموزشی آموزشگاههای آزاد به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: همچنین از منظر جمعیتشناختی، بانوان با ۷۳ درصد مشارکت، بخش عمدهای از مهارتآموزان این آموزشگاهها را تشکیل میدهند که نشاندهنده استقبال گسترده این قشر برای ورود به بازار کار است.
کامرانی فرد در تفکیک رشتهها نیز گفت: دورههای مراقبت و زیبایی، صنایع پوشاک و فناوری اطلاعات بیشترین تقاضا را در میان آموزشگاههای آزاد داشتهاند.
کامرانیفرد در ادامه به یکی از اقدامات ارزشمند در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: توسعه فرهنگ خیرات مهارتی در استان، دستاورد مهمی است که توسط بخش خصوصی رقم خورده است.
وی ادامه داد؛ در سال گذشته، آموزشگاههای آزاد استان با اجرای دورههای آموزشی رایگان به ارزش بیش از ۸ میلیارد و ۲ میلیون ریال، نقش بسزایی در ارتقای سطح مهارت اقشار کمبرخوردار و ترویج عدالت آموزشی ایفا کردند.
وی با تشریح سیاستهای پیش رو برای سال ۱۴۰۵ گفت: در سال جدید، محورهایی نظیر کیفیسازی بازرسیها، اعتبارسنجی دقیق آموزشگاههای آزاد، تقویت پاسخگویی به شکایات و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوز را در اولویت قرار دادهایم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین پیشبینی پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال، برای تجهیز و ارتقای فضای فیزیکی آموزشگاههای آزاد در نظر گرفته شده است.
کامرانی فرد؛ با اشاره به چالشهای موجود افزود: در مسیر تسهیل فرآیندهای اداری و صدور گواهینامهها، راهکارهای عملیاتی برای بهبود تعاملات با انجمنهای صنفی تدوین شده است.
وی ادامه داد: تأکید ما بر برگزاری منظم دورههای آموزشی پداگوژی و نشستهای توجیهی با مؤسسان است تا با کاهش تصدیگری دولت و سپردن امور به انجمنهای صنفی قدرتمند، شاهد رشد بیش از پیش آموزشگاههای آزاد باشیم.
کامرانیفرد در پایان خاطرنشان کرد: استمرار نظارتهای هوشمند در تمامی شهرستانهای استان با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیاز بازار کار، راهبرد اصلی ما است.
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