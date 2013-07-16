برگزاری طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحیم قاسمیه صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی کمیته اجرایی طرح شهاب در استان بوشهر با اشاره به عدم موفقیت دانش آموزان استان در کسب عنوان‌های برتر کنکور سراسری و المپیادهای دانش آموزی گفت: متأسفانه علی‌رغم تلاش هایی که صورت گرفته رتبه استان بوشهر در زمینه موفقیت در المپیاد و کنکور سراسری رتبه مناسبی نیست و دانش آموزان مستعد استان نتوانسته اند به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کنند.

وی یکی از شرایط حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانش آموزان کنکوری را کسب رتبه زیر 150 در رشته ریاضی، کسب رتبه زیر 100 در رشته تجربی، کسب رتبه زیر 100 در رشته انسانی و کسب رتبه زیر 40 در رشته هنر ذکر کرد و افزود: سال‌های گذشته تیمی از کارشناسان بنیاد نخبگان فعالیت‌های مدون آموزشی ویژه دانش آموزان المپیادی استان انجام دادند که همین باعث بهبود رتبه استان نسبت به سال های قبل از آن شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به برگزاری دو دوره طرح دوست علمی در استان بوشهر گفت: بنیاد نخبگان با همکاری آموزش و پرورش 60 نفر از دانش آموزان مستعد سال دوم متوسطه رشته ریاضی و فیزیک را از سراسر استان انتخاب کرد و در دو دوره چهار روزه به صورت شبانه روزی با حضور 10 تن از اساتید نخبه دانشگاه صنعتی شریف تحت آموزش های فشرده ریاضی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: با پایان یافتن دوره های حضوری طرح دوست علمی، دانش آموزان به مدت 9 ماه به صورت مکاتبه ای، تلفنی و اینترنتی با اساتید خود در ارتباط هستند و علی رغم دریافت کتاب های آموزشی متعدد، از راهنمایی و مشاوره آنها نیز برخوردار می شوند.

قاسمیه با اشاره به طرح ملی بنیاد نخبگان در حوزه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر گفت: طرح شهاب، برنامه مشترکی است که قرار است با همکاری بنیاد نخبگان و آموزش و پرورش برگزار شود.

وی افزود: این طرح سال گذشته به صورت آزمایشی در هفت استان کشور برگزار شده است و امسال نیز به صورت آزمایشی در همه استان های کشور در پایه های چهارم دبستان و اول متوسطه اول برگزار خواهد شد.

طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) به منظور شناسایی، هدایت و حمایت آموزشی، تربیتی و معنوی دانش آموزان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و زمینه سازی برای استمرار حمایت ها در مراحل مختلف آموزش عالی به صورت مشترک توسط بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش اجرا می شود.

اولین نشست هماهنگی کمیته اجرایی طرح شهاب(شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) با حضور مسئولین بنیاد نخبگان و اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد.