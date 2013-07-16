پرداخت بدهی تامین اجتماعی به پزشکان خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس و رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دیداری با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موضوع تاخیر در پرداخت بیمه های تامین اجتماعی و سلامت ایران به بیمارستا نها و پزشک خانواده شهری و روستایی را پیگیری کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز دراین خصوص گفت: براساس مذاکرات انجام شده با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد در طی هفته جاری بدهی تامین اجتماعی مربوط به بدهی تا آخر سال 91 ، پرداخت شود.

دکتر محمد هادی ایمانیه اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد طی هفته جاری و هفته آینده نیز بدهی 80 درصد به پزشکان خانواده نیز پرداخت شود.



20 درصد پرداخت به پزشکان خانواده پس از پایش عملکرد این پزشکان پرداخت خواهد شد.



فارغ التحصیلی نخستین دانشجوی دستیار تخصصی بیوتکنولوژی دارویی شیراز

نخستین دانشجوی دستیار تخصصی بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی شیراز با دفاع از پایان نامه خود فارغ التحصیل شد.

دکتر محمد علی مباشر از اولین ورودیهای دستیاران رشته بیوتکنولوژی دارویی از پایان نامه خود با موضوع کاربردی " کلونینگ و بهینه سازی بیان اینترفرون b-1 beta نوترکیب در باکتری اشرشیا کولی در بیورآکتور" با درجه عالی دفاع کرد.

استاد راهنمای این پایان نامه دکتر قاسمی استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی است.

باتوجه به اهمیت داروی نوترکیب پروتئین در درمان بیماری مالتیپل اسکلروز ( ام اس) و هزینه بری بالا برای واردات این دارو امید است که با این گونه پایان نامه ها و تحقیقات کاربردی امکان بومی سازی کامل تولید این دارو در کشور فراهم شود.