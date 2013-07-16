سخنگوی ریاست جمهوری مصر: مرسی در مکانی امن حضور دارد/ ترکیه در امور ما دخالت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر لحظاتی پیش در یک کنفرانس خبری در قاهره اظهار داشت: مرسی در مکانی امن حضور دارد و برخورد مناسبی با وی صورت می گیرد.

وی همچنین افزود: ریاست جمهوری مصر تمام اقدامات خشونت آمیز را محکوم می کند و درباره مسائل امنیتی بر اساس منافع ملی تصمیم می گیرد.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر تاکید کرد: هیچ طرفی نمی تواند شروط خود را بر مصر تحمیل کند و ما تصمیمات خود را صد در صد بر مبنای منافع ملی اتخاذ می کنیم.



وی همچنین با رد دخالتهای مستمر مقامات ترکیه در امور داخلی مصر تاکید کرد ترکیه نباید در امور داخلی مصر دخالت کند.



سخنگوی ریاست جمهوری مصر از تماسهایی با برخی اعضای اخوان المسلمین در راستای برقراری آشتی ملی در این کشور خبر داد.



وی خاطر نشان کرد اقدامات تروریستی در سرزمین مصر، هیچ آینده و نتیجه ای ندارد. وی همچنین تاکید کرد ما به حق تظاهرات مسالمت آمیزاحترام می گذاریم، اما از تظاهرات کنندگان میدان الرابعه العدویه می خواهیم به روند سیاسی کشور بپیوندند.