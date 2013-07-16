انصاری فرد امید اول گلزنی تراکتورسازان / رضایت هواداران از خریدهای زینی زاده

به گزارش خبرنگار مهر، انصاری فرد که کار انتقالش به تیم تراکتورسازی از چند روز قبل و پس از منتفی شدن حضور این بازیکن در پرسپولیس قطعی شده بود، به دنبال عدم توافق با تیم های اروپایی مسیرش را به سمت تبریز تغییر داد تا در لیگ سیزدهم نیز پیراهن قرمز به تن داشته باشد.

این مهاجم اردبیلی که از محبوبیت خاصی بین هواداران تراکتورسازی تبریز برخوردار است، پس از منتفی شدن حضورش در تیم پرسپولیس مذاکره با مسئولان تیم تراکتورسازی تبریز را با جدیت خاصی دنبال کرد تا یکشنبه گذشته خبر انتقال وی به تیم تبریزی رسانه ای شود.

قرارداد یکساله کریم با تراکتورسازان

کریم انصاری ‌فرد با قراردادی یک ساله به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پیوسته و قرار است در تمرینات این تیم حضور داشته باشد.

با پیوستن کریم انصاری‌ فرد به تراکتورسازی تبریز سهمیه لیگ برتری این تیم تکمیل شده و سزخپوشان می‌ توانند بازیکن آزاد لیگ دسته اول و بازیکن آسیایی جذب کنند.

کریم انصاری فرد از معدود بازیکنان ایرانی است که تمام رده‌ های تیم ملی را تجربه کرده است. او در سال 88 به تیم زیر 23 ساله‌ ها دعوت شد و در 13 بازی توانست پنج گل به ثمر برساند.

کریم در همان سال به تیم ملی بزرگسالان دعوت شد و تاکنون در 30 بازی که برای تیم ملی انجام داده، هفت گل به ثمر رسانده است.

او در اولین بازی خود برای تیم ملی ایران مقابل ایسلند به میدان رفت که توانست اولین گل ملی خود و تنها گل بازی را نیز به ثمر برساند.

دوران باشگاهی کریم انصاری ‌فرد

کریم انصاری‌ فرد فوتبال خود را از چند باشگاه در اردبیل آغاز کرد، اما در سال 85 به تیم جوانان سایپا پیوست. او سپس در سال 86 به تیم بزرگسالان سایپا پیوست و تقریباً دوران موفقی را در این تیم پشت سر گذاشت او در 123 بازی که برای تیم بزرگسالان سایپا انجام داد موفق شد 56 گل نیز به ثمر برساند، او در لیگ یازدهم با به ثمر رساندن 21 گل آقای گل فوتبال ایران شد.

انصاری ‌فرد سال گذشته با امضای قراردادی سه ساله به پرسپولیس پیوست و پس از یک سال نه چندان موفق مجبور به ترک این تیم شد و جالب اینکه رفتن انصاری فرد از پرسپولیس، همزمان با روی کار آمدن علی دایی به عنوان سرمربی در این تیم شد.

این بازیکن اردبیلی اکنون با پیوستن به تیم تراکتورسازی، امید اول گلزنی این تیم تبریزی به شمار می آید و هواداران تراکتورسازی حساب ویژه ای روی گلزنی های وی باز کرده اند.

تراکتورسازی تیمی است که کریم انصاری فرد پس از یک فصل تقریبا ناموفق در پرسپولیس می تواند دوباره به روزهای اوج خود بازگشته و عنوان آقای گلی را برای دومین بار در لیگ حرفه ای کشورمان کسب کند.

کریم آقای گل را می توان پس از علی کریمی به عنوان بهترین خرید تیم تراکتورسازی و حمید زینی زاده مدیرعامل این باشگاه عنوان کرد. زینی زاده با این خرید امید داشتن خط حمله ای آتشین را به اردوی تراکتورسازان بازگرداند.

اکنون می توان گفت هواداران تراکتورسازی از خرید های زینی زاده رضایت کامل دارند.

